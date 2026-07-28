Ce măsuri ia Ministerul Sănătății în timpul grevei din sistemul de sănătate

Potrivit ministerului, măsura are ca obiectiv asigurarea accesului pacienților la servicii medicale și prevenirea eventualelor disfuncționalități generate de proteste.

„Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unitățile sanitare din teritoriu, în contextul acțiunilor sindicale, și să raporteze urgent orice incident sau situație de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienți”, se arată în comunicatul instituției transmis marți.

Ministerul precizează că respectă dreptul constituțional al angajaților de a organiza acțiuni sindicale și susține că dialogul social rămâne principalul instrument pentru identificarea unor soluții.

Reprezentanții instituției afirmă că, înaintea protestelor, au purtat discuții cu partenerii sociali și au formulat propuneri pentru noua lege a salarizării. Printre acestea se numără majorarea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru personalul medical din spitalele publice, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, reconfigurarea coeficienților de salarizare și stabilirea unei perioade de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi.

Ministerul Sănătății a inițiat un memorandum pentru deblocarea a peste 7000 de posturi în unitățile sanitare publice, măsură care are ca scop reducerea deficitului de personal și consolidarea capacității sistemului medical.

„Ministerul Sănătății va continua dialogul cu organizațiile sindicale și cu toți partenerii implicați, cu responsabilitate și deschidere, pentru identificarea celor mai bune soluții pentru personalul medical și pentru pacienți. Prioritatea Ministerului Sănătății rămâne asigurarea continuității asistenței medicale și protejarea accesului populației la servicii medicale, inclusiv în contextul desfășurării acțiunilor sindicale”.

Federația SANITAS a declanșat, marți, greva generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială. Sindicaliștii cer o lege a salarizării corectă, negociată cu organizațiile sindicale, care să elimine diferențele dintre categoriile profesionale și să nu ducă la scăderea veniturilor. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la grevă.

Noi spitale funcționale

Potrivit Ministerului Sănătății, noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale, în timp ce altele vor fi finalizate în august. Cererile lui Cseke Atiila către constructori și beneficiari.

Ministerul Sănătății a anunțat, marți, faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Alte spitale vor fi finalizate luna viitoare.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, s-a întâlnit marți cu constructorii și beneficiarii acestor spitale.

El le-a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor, fără întârzieri.

Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craviova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital.

În august, vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, „Marius Nasta” – Zerlendi, Bistrița-Năsăud, Cluj și Balotești.

Spitalul din Constanța (Mama și Copilul) a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin Programul Operațional Sănătate, cu decontare maximă din PNRR până la termen, potrivit ministerului.

De asemenea, ​Ministerul Sănătății a cerut mobilizarea tuturor echipelor implicate pentru finalizarea fără întârzieri a investițiilor. Ministerul cere și punerea acestora în funcțiune în beneficiul pacienților și al personalului medical.

(sursa: Mediafax)