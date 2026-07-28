ANAF intră peste românii cu venituri din străinătate. Amenzi de 70% pentru bani nedeclarați

Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat, începând cu 27 iulie 2026, una dintre cele mai ample campanii de verificare a persoanelor fizice din ultimii ani, vizând în mod special veniturile obținute de români în alte state și nedeclarate în România. Campania va continua până la sfârșitul lunii octombrie 2026 și ar putea genera sute de mii de decizii de impunere.

Ce a anunțat oficial ANAF

„Începând cu data de 27 iulie 2026, se vor emite «Decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2021»", a transmis instituția, în baza articolului 107 alineatul (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Măsura vizează contribuabilii care nu au depus Declarația Unică (formularul 212) pentru anul 2021, sau pentru care au fost identificate noi surse de venit ori erori de raportare.

Deși prima etapă vizează exclusiv veniturile din 2021, verificările urmează să fie extinse succesiv și pentru anii 2022, 2023 și 2024 - practic, patru ani fiscali complet analizați, pe baza datelor primite din străinătate.

De ce acum: schimbul automat de informații fiscale

Explicația din spatele campaniei ține de intensificarea, în ultimii ani, a schimbului automat de informații fiscale între statele Uniunii Europene, menit să combată evaziunea și dubla neimpozitare. Practic, autoritățile fiscale din țări precum Spania, Italia, Germania, Franța sau Belgia transmit periodic către ANAF date despre veniturile obținute pe teritoriul lor de cetățeni români - iar pe baza acestor informații, instituția română are, potrivit legii, obligația de a începe procedurile de verificare.

Spania e menționată explicit ca unul dintre statele din care au fost deja transmise astfel de date, semn al legăturii directe dintre campanie și numărul mare de români care lucrează sau au lucrat acolo.

Cine e vizat

Campania nu îi vizează exclusiv pe cei care au omis complet depunerea Declarației Unice. ANAF urmărește și contribuabilii pentru care au fost identificate venituri suplimentare nedeclarate, erori în declarațiile deja depuse, sau situații în care rezidența fiscală nu a fost actualizată corect, deși persoana locuiește efectiv și își plătește taxele într-un alt stat.

Aici apare, de fapt, una dintre cele mai complicate zone ale campaniei: mulți români s-au mutat efectiv în alt stat, și-au achitat integral obligațiile fiscale acolo, dar nu au actualizat oficial, în România, statutul de rezidență fiscală - o simplă neglijență administrativă care îi poate plasa, totuși, în vizorul acestor verificări, deși nu au evitat, de fapt, plata niciunei taxe.

Riscul: impozitare de până la 70%

Cea mai dură consecință a nedeclarării corecte a veniturilor din străinătate ține de un mecanism de penalizare fiscală sever: persoanele găsite cu venituri nedeclarate riscă o impozitare de până la 70% din suma respectivă - o cotă mult peste impozitul standard pe venit, aplicată tocmai ca sancțiune pentru veniturile ascunse controlului fiscal.

Campania actuală, axată pe perioada 2021-2024, se suprapune cu o altă acțiune ANAF, aflată deja în desfășurare de câteva săptămâni: instituția a transmis notificări separate românilor care au obținut venituri din străinătate în 2025 și nu le-au inclus în Declarația Unică depusă până la termenul legal, 25 mai 2026. Explicația oferită de ANAF pentru acest decalaj e una birocratică: administrațiile fiscale din alte state transmit datele către România abia după expirarea termenului de depunere din țara noastră, motiv pentru care veniturile din străinătate nu pot fi incluse automat în formularul precompletat pus la dispoziția contribuabililor la începutul anului.

Ce pot face cei vizați

Contribuabilii care primesc o decizie de impunere din oficiu au dreptul de a o contesta, mai ales în situațiile în care consideră că informațiile folosite de ANAF sunt incomplete sau incorecte. Potrivit specialiștilor în drept fiscal, informațiile transmise de alte state nu explică întotdeauna în întregime situația fiscală reală a unui contribuabil - de exemplu, cazul persoanelor care au devenit rezidenți fiscali în statul respectiv și au plătit deja taxele acolo, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri.

Recomandarea generală, pentru oricine ar putea intra sub incidența acestei campanii, e verificarea proactivă a propriei situații fiscale, chiar înainte de a primi o eventuală notificare - inclusiv actualizarea statutului de rezidență fiscală, dacă persoana locuiește efectiv în altă țară, și depunerea rectificativelor necesare pentru veniturile din perioada 2021-2025, dacă acestea nu au fost raportate corect la momentul respectiv.