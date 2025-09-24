Industria României se prăbușește. Uzinele se închid. Zeci de mii de angajați își pierd locurile de muncă

În primele 7 luni din 2025 au fost disponibilizați aproape 12.000 de angajaţi, mai mult decât dublu faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Estimările arată că alți 14.000 de oameni îşi vor pierde slujbele până la finalul anului.

În topul concedierilor colective sunt Bucureşti, Timiş şi Caraş Severin. Cele mai afectate industrii sunt construcţia de automobile şi extracţia de petrol şi gaze.

Principalele societăți din industria siderurgică, Galați și Hunedoara, și-au oprit activitatea.

Arcelor Mittal și-a încetat activitatea

Sute de salariați de la Arcelor Mittal, Hunedoara, au ieşit în stradă, după ce conducerea combinatului siderurgic a anunţat oprirea producției. Toţi cei 477 de angajaţi îşi vor pierde locurile de muncă.

Uzina este veche de 141 de ani și a fabricat profile şi corniere pentru construcții.Însă după majorarea preţului la energie, conducerea spune că nu poate susține activitatea.

"Am întrebat: până când va fi conservată fabrica? Nimeni nu ştie nimic. Am cerut în prima discuţie prelungirea şomajului tehnic pe o perioadă de şase luni, gândindu-mă că în perioada de şase luni se va găsi cineva să cumpere. Sau va scădea preţul la energie şi vom porni", a declarat Mircea Bordean, preşedintele Sindicatului "Siderurgistul", potrivit observatornews.ro.

Angajații au blocat şoseaua Deva-Hunedoara. Mulţi dintre şoferii din coloană erau foşti angajaţi ai combinatului, care s-au solidarizat cu protestatarii. "Suntem un oraş de pensionari, numai. Mai erau câteva sute de oameni... Asta e. Ce putem face noi? Noi suntem cei mai mici", spune un bărbat.

Liberty Galați, în pragul falimentului

Angajații de la Liberty Galaţi au aflat că li se prelungeşte şomajul tehnic cu o lună. Oamenii se tem că vor fi disponibilizați.

Combinatul siderurgic este în concordat preventiv din luna martie 2025, ultima etapă înainte de faliment.