Interviuri de angajare cu test poligraf: Cum încalcă firmele drepturile fundamentale ale românilor

O tânără din Capitală a povestit cum a fost supusă detectorului de minciuni pentru un post în marketing. Relatarea acesteia a stârnit reacții puternice în mediul online.

Test poligraf la angajare

Andreea spune că de la prima etapă a interviului i s-a adus la cunoștință că testul poligraf face parte din procesul de selecție. Deși i s-a precizat că nu este obligatoriu, continuarea candidaturii a fost condiționată de acceptarea acestuia.

"Mi s-a spus din primul interviu că la final va fi și un test poligraf, de la început mi s-a spus că nu mă obligă să fac acest test, dar e un pas în procesul de recrutare și dacă vreau să merg mai departe pentru a obține acest job trebuie să fac acest lucru. Au fost întrebări dacă am fost trimisă să divulg informații din interiorul companiei până la dacă am consumat substanțe ilegale în ultimii 5 ani", a precizat tânăra.

După susținerea testului, ea și-a relatat experiența pe TikTok, unde postarea a devenit virală și a generat dezbateri aprinse privind legalitatea și etica unei astfel de practici.

Ce spun specialiștii

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că utilizarea detectorului de minciuni în recrutare încalcă legislația în vigoare.

"Este o intruziune nepermisă în viaţa privată a salariatului şi încalcă mai multe dispoziţii legale. Tu ca angajator din punct de vedere a legislatiei, in acest moment, nu ai voie sa intervii in viata privata a salariatului sa-i impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancţionată de către Inspecţia Muncii cu amenzi destul de consistente", explică Costel Gîlcă, avocat specializat în Dreptul Muncii, potrivit observatornews.ro.

Totodată, experții în resurse umane recomandă alte metode eficiente în recrutare.

În recrutare nu se folosește în momentul de față această practică ci se folosesc instrumente moderne, cum ar fi testarea comportamentală în cadrul interviurilor structurate, verificarea referințelor tehnice de la locurile de muncă anterioare", spune Oana Botolan, specialist HR.

Practică răspândită printre firmele din Capitală

La o săptămână după finalizarea interviurilor, Andreea a fost respinsă. Ea susține că și alți participanți la același proces de recrutare au reclamat rezultate eronate ale testului, care le-ar fi afectat șansele de angajare.

Potrivit unor surse din domeniu, în București există mai multe companii care colaborează cu firme specializate în testări poligraf, în special pentru domenii sensibile, precum financiar, transport de valori, case de amanet.

Angajatorii justifică utilizarea acestor teste prin dorința de a identifica eventuale vulnerabilități ale candidaților, însă avocații subliniază că astfel de practici încalcă dreptul fundamental la viață privată, garantat prin Constituție.