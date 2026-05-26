Legea salarizării, 2026: Ce se întâmplă cu bugetarii ale căror salarii urmează să scadă?

În aceste cazuri, guvernul introduce un mecanism de compensare, numit „diferență salarială tranzitorie”, considerată un drept individual și acordată pe o perioadă determinată.

Compensații pentru salariile care scad

Potrivit proiectului de lege, în situația în care salariul lunar stabilit conform noilor reguli este mai mic decât venitul din luna decembrie 2026, diferența va fi acoperită printr-un drept salarial individual.

Acest mecanism se aplică doar pe perioada în care angajatul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

De asemenea, la calculul compensației nu vor fi incluse veniturile obținute din proiecte finanțate din fonduri europene sau stimulentele acordate pentru gestionarea acestora. Diferența va fi calculată și plătită lunar, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2031, notează dcnews.ro.

Explicațiile ministrului Muncii

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a dat asigurări că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani în urma aplicării noii legi, subliniind că eventualele reduceri vor fi acoperite prin acest mecanism de compensare.

„Oamenii vor avea o nouă încadrare pe un nou salariu de bază și o nouă structură de sporuri, limitată la 20%. Dacă, de exemplu, salariul actual este de 12.100 de lei și prin recalculare ajunge la 11.000 de lei, diferența de 1.100 de lei va fi acordată ca o compensație individuală”, a explicat ministrul.

Acesta a precizat că principiul de bază al reformei este protejarea veniturilor angajaților din sectorul public.

„Niciun român nu va pierde vreun leu ca urmare a acestei legi. Pentru 56% dintre angajați salariile vor crește, iar pentru ceilalți vor rămâne cel puțin la același nivel”, a mai declarat Dragoș Pîslaru.

Până când vor fi acordate compensațiile?

Diferența salarială tranzitorie va fi acordată individual, lunar, pe întreaga perioadă în care sunt îndeplinite condițiile, însă nu mai târziu de 31 decembrie 2031, potrivit proiectului legislativ.

Măsura vine în contextul reformei sistemului de salarizare din sectorul bugetar, una dintre cele mai ample modificări anunțate în ultimii ani.