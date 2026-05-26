Venus în Rac aduce armonie și bucurie pentru 4 zodii, până pe 13 iunie 2026

În săptămânile în care planeta iubirii și a frumuseții se află în acest semn astrologic hrănitor, de obicei ne simțim mai romantici și atașați. Acest lucru funcționează perfect pentru cele patru semne zodiacale care sunt pe cale să experimenteze mult noroc, armonie și împlinire emoțională în următoarele săptămâni.

1. Rac

Cele câteva săptămâni pe care Venus le petrece în zodia ta în fiecare an sunt printre cele mai bune, iar anul acesta nu este diferit. Viața este mult mai pașnică pentru tine, de acum până când Venus părăsește zodia ta pe 13 iunie, nu doar pentru că te vei simți mai încrezător, ci și mai atractiv, iar oamenii se simt foarte atrași de tine.

De la îmbunătățirea relațiilor tale până la obținerea în sfârșit a recunoașterii pe care o meriți, experimentezi în prezent o explozie uriașă de energie pozitivă. Și toate acestea ajung cu adevărat la apogeu pe 9 iunie, una dintre cele mai norocoase zile din an, când abundența și prosperitatea sunt foarte susceptibile să intre în viața ta deoarece cele două planete cele mai norocoase, Jupiter și Venus, sunt în conjuncție cu zodia ta.

2. Capricorn

Deși te asiguri întotdeauna că oamenii tăi sunt îngrijiți fizic, emoțiile nu sunt întotdeauna punctul tău forte. Aici intervine Venus în Rac. În timp ce este în Rac, Venus aduce un impuls uriaș pentru relații. Aceasta înseamnă că, în următoarele săptămâni, întâlnirile, dragostea și conexiunile emoționale vor merge mai ușor pentru tine.

Fie că este vorba de a întâlni pe cineva nou sau de a consolida conexiunile pe care le ai deja, așteaptă-te ca viața să devină mult mai vindecătoare și benefică pentru tine. Cu toate acestea, dacă nu ești pasionat de romantism, fii atent la eforturile tale de afaceri. Parteneriatele de afaceri sunt, de asemenea, afectate major, așa că așteptați-vă să atingeți un nivel complet nou de abundență între acum și 13 iunie.

3. Balanță

Ori de câte ori Venus este în Rac, primiți un impuls uriaș, în special la locul de muncă. Aceasta ar putea include o mărire de salariu, o promovare, o nouă oportunitate interesantă, o nouă aliniere, o nouă șansă de a fi super creativ la locul de muncă.

În trecut, este posibil să nu fi putut să te exprimi la locul de muncă așa cum ți-ai fi dorit. Cu toate acestea, mergând mai departe, norocul este de partea ta. Dacă ai câștiga mult în carieră, nu fi surprins dacă descoperi că și abundența ta financiară crește.

4. Berbec

Acum, că Saturn (planeta disciplinei și a muncii asidue) este în semnul tău, nu este un secret că ai trecut prin asta în viața ta personală. De la drama familială la viața ta de acasă care este puțin haotică, vei fi fericit să știi că totul este în sfârșit în spatele tău.

Viața devine mult mai pașnică pentru tine în timp ce Venus este în Rac și te poți reconecta cu cei dragi, poți vindeca răni emoționale. Sub această energie poți experimenta mai multă căldură, mai multă armonie și pace în casa ta. Găsind pacea interioară, așteaptă-te să vindeci rănile din copilărie pe măsură ce te împlinești profund în timpul acestui sezon astrologic, potrivit yourtango.com.

