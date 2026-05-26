Dinamo vrea să dea lovitura perfectă: „Să-l scoatem pe Gigi din Europa!”

Dar exact asta pare că se pregătește acum: România va avea în ultimul meci al sezonului cel mai încărcat emoțional duel Dinamo - FCSB, cu miza ultimului bilet pentru preliminariile UEFA Europa Conference League. În mod ironic, Bucureștiul, care domina ani la rând fotbalul românesc, a ajuns acum să trăiască pentru un singur meci de supraviețuire europeană.

În ultimele zile, în jurul lui Dinamo s-a simțit o atmosferă pe care clubul nu a mai avut-o de mult. Nu este vorba doar despre speranța revenirii în competițiile continentale. Pentru foarte mulți dinamoviști, adevărata satisfacție ar fi eliminarea echipei lui Becali din Europa. Iar ideea aceasta a devenit aproape obsesivă: „Dacă tot am revenit, măcar să-i scoatem noi”.

Există în acest discurs și multă revanșă acumulată în ultimii ani. În timp ce FCSB a continuat să joace constant în cupele europene și să rămână prezentă în partea superioară a clasamentului, Dinamo București a traversat poate cea mai grea perioadă din istoria clubului: insolvență, haos administrativ, retrogradare, reconstrucție aproape de la zero, ani în care rivalii ironizau însăși ideea revenirii.

Tocmai de aceea, un eventual succes împotriva FCSB-ului ar avea pentru suporteri aproape valoarea unui trofeu. Nu doar că Dinamo ar merge în Europa, dar ar și închide poarta continentală în fața celei mai detestate rivale.

Botoșaniul, aproape să strice scenariul perfect

Paradoxal, marele derby european al Bucureștiului a fost aproape că nu s-a mai jucat. FC Botoșani a fost foarte aproape să strice scenariul pe care îl așteaptă toată lumea. Moldovenii au intrat fără presiune, fără obligații istorice și fără isteria mediatică specifică marilor cluburi. Exact genul de adversar care devine periculos într-un baraj. Pentru o bună perioadă, a existat senzația că Botoșaniul poate transforma întreaga poveste într-un scenariu perfect românesc: toată lumea vorbește despre Dinamo - FCSB, dar finalul îl livrează altcineva.

Dar poate că tocmai această tensiune face duelul și mai aprins acum. Pentru dinamoviști există puternic sentimentul că „dreptul” de a elimina FCSB-ul trebuie câștigat personal, nu lăsat în seama altora. „Noi trebuie s-o facem!”.

FCSB și presiunea unui sezon ratat

Pentru echipa lui Becali, presiunea este uriașă. Un eșec într-un eventual baraj cu Dinamo ar transforma instantaneu întregul sezon într-un dezastru de imagine. Nu doar prin ratarea Europei, ci mai ales prin identitatea adversarului. Pentru FCSB, să fii eliminată din cursa continentală chiar de Dinamo ar însemna: umilință sportivă, explozie mediatică și, mai mult ca sigur, o vară dominată complet de scandaluri și haos. Mai ales că echipa vine după o perioadă în care presiunea a crescut constant, iar relația cu suporterii a oscilat între entuziasm și frustrare.

Un derby peste miza Conference League

Poate că exact aici stă frumusețea ciudată a acestui final de sezon. În teorie, vorbim despre un loc în preliminariile Conference League. O competiție pe care mulți au ironizat-o la început, considerând-o Divizia C a Europei și pe care fotbalul mare de pe continent încă o privește de sus.

În România însă, miza emoțională depășește cu mult numele competiției. Pentru Dinamo ar fi dovada revenirii reale. Pentru FCSB ar fi obligația de a salva sezonul, plus continuitatea în cupele europene, plus îmbunătățirea coeficientului UEFA. Pentru suporteri ar fi un nou episod din cea mai toxică și spectaculoasă rivalitate a fotbalului românesc.

Și poate că exact asta lipsea de mult Superligii: un meci decisiv, fix pe final de sezon, în care orgoliile să conteze mai mult decât calculele.

Față de anii trecuți, Dinamo pornește cu prima șansă. A jucat în play-off cu echipele grele ale campionatului și nu a făcut-o deloc rău. Lotul, sub comanda lui Kopic s-a sudat, jocul este în vizibilă creștere. Dinamo nu mai este deloc echipa aia de acum doi ani care lupta să se salveze de la faliment și retrogradare. FCSB, în schimb, pare o echipă buimacă, cu un joc haotic, la ciupeală, cu un antrenor provizoriu care nici nu a aflat numele jucătorilor. „Planul tactic” pare mereu „așteptarea unei sclipiri salvatoare de moment”. În meciul cu Botoșaniul sclipirea a venit de la Tavi Popescu, un moment așteptat de mai bine de 5 ani, de pe vremurile când Becali îl numea Messi de România și spera să ia 50 de milioane de euro pe el de la Barcelona sau Real Madrid. Va mai repeta Tavi Popescu această sclipire, sau va trăi toată cariera din acest gol, precum Pleșan din golul cu Germania?

Un alt avantaj pentru Dinamo este că barajul de vineri se va juca pe stadionul Arcul de Triumf, unde „câinii” sunt obișnuiți cu toate gropile din gazon lăsate după meciurile de rugby. În plus, FCSB va avea doar câteva sute de suporteri din cele 7.000 de locuri disponibile. Și peste toate este orgoliul „Să fim noi cei care îl scot pe Gigi din Europa!”.

Botoșaniul i-a frăgezit. Noi trebuie să-i devorăm la micul dejun. Nu trebuie să-i batem cu 1-0 chinuit. Trebuie să le dăm scor! Păi, ce meciuri au avut ei ca să aibă pretenții la Europa? Cu Metaloglobus? Cu Slobozia? De ce n-ar fi meciul de baraj Dinamo-Metaloglobus, că doar Metaloglobus i-au bătut.

Suporter Dinamo

Suntem conștienți că nu avem cum să rupem gura târgului în cupele europene. Suntem însă pe drumul cel bun, dar este limpede că mai este nevoie de timp să ajungem unde ne dorim toți dinamoviștii. Însă să-l scoatem pe Gigi din Europa... asta este de neprețuit.

Suporter Dinamo

Cu Dinamo e greu, Dinamo nu e Botoșani. Dar sunt optimist că obținem calificarea, că suntem mai valoroși ca ei, asta e părerea mea. Ce dacă în Conference nu sunt așa mulți bani ca-n Europa League. Dar sunt bani frumoși. De ce să ia Dinamo banii și să nu-i iau eu? Și mă mai interesează și coeficientul. În Conference League este mai ușor să faci puncte decât în Europa League. Nu ai adversari atât de puternici. Nu te mai întâlnești cu Manchester United, Lyon sau Rangers.

Gigi Becali

Gigi ar trebui să ne mulțumească. Îl scutim să se mai facă de râs prin Europa, să mai ia 10 goluri de pe la echipe din Danemarca. Îi facem de râs noi, aici, și Europa nici nu va mai auzi de ei.

Suporter Dinamo