Pensia devine o incertitudine pentru mulţi români. Cum îţi verifici contribuţiile?

În timp ce tot mai multe state europene cresc vârsta de pensionare pentru a reduce deficitul bugetar, specialiştii avertizează că şi România ar putea fi obligată să ia măsuri similare în următorii ani.

În prezent, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei, însă aceasta din urmă va crește treptat până la 65 de ani. Însă mulţi români ies la pensie înainte de limita legală: bărbaţii, în medie, la 63 de ani, iar femeile la 61 de ani şi 4 luni, potrivit datelor Casei Naţionale de Pensii.

Avertismentul FMI

Experţii Fondului Monetar Internaţional susţin că îmbătrânirea populaţiei şi nivelul ridicat al datoriilor publice obligă statele europene să regândească sistemele de pensii.

„Întregul bloc european este foarte îndatorat şi se confruntă cu problema îmbătrânirii populaţiei”, explică Andreea Nica, analist financiar, pentru observatornews.ro.

Situaţia este şi mai delicată în România. În prezent, există aproximativ 10 angajaţi la 8 pensionari, însă raportul riscă să se inverseze în următorii ani. Până în 2030, aproape un milion de români din generaţia decreţeilor vor ajunge la vârsta pensionării.

„Piaţa forţei de muncă este în contracţie. Avem mai puţini contribuabili activi la bugetul de pensii”, spune analistul economic Radu Soviani.

Pensionarea anticipată, tot mai frecventă

Legea permite pensionarea cu până la 5 ani mai devreme pentru persoanele care au contribuit 40 la sistemul de pensii. De asemenea, angajații care au minim 35 de ani de muncă pot ieşi anticipat la pensie, însă cu penalizări financiare.

”Vârsta de 65 mi se pare suficientă, dar sunt anumite pensii speciale - anumiţi oameni se retrag pe la 40-45. Acelea da, ar trebui rectificate”, spun oamenii.

De asemenea, pentru anumite categorii profesionale, continuarea activităţii până la 65 de ani este dificil de imaginat.

„Sunt pilot de avion şi ar trebui să mă retrag la 52 de ani. În condiţiile actuale este foarte greu să munceşti până la 65 de ani”, spune un bărbat.

Analiştii atrag atenţia că speranţa de viaţă sănătoasă după pensionare rămâne redusă în România.

„Românii au cel mult 5-6 ani de viaţă sănătoasă după pensionare. Ar fi o greşeală să discutăm despre creşterea vârstei peste 65 de ani”, consideră Radu Soviani.

Cum poţi verifica online câţi ani ai contribuit la pensie

În contextul incertitudinilor privind sistemul public de pensii, tot mai mulţi români vor să afle exact câţi ani au contribuit la pensie şi care este stadiul contribuţiilor lor.

Informaţiile pot fi verificate online, prin intermediul platformei Casei Naţionale de Pensii Publice. Utilizatorii trebuie să îşi creeze un cont pe portalul instituţiei, iar după validarea identităţii pot consulta istoricul contribuţiilor, vechimea în muncă şi stagiul de cotizare acumulat.

Datele sunt importante mai ales pentru cei care vor să ştie dacă îndeplinesc condiţiile pentru pensionare anticipată sau pentru calculul estimativ al pensiei viitoare.

În paralel, mai multe state europene au crescut deja vârsta standard de pensionare la 67 de ani, iar specialiştii spun că presiunile economice ar putea împinge şi alte ţări în aceeaşi direcţie.