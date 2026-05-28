Vițică violată și mutilată într-o gospodărie din Cluj. Animalul a fost sacrificat, iar agresorul arestat preventiv

Oroare într-o gospodărie din Cluj. O vițică de 6 luni a fost agresată sexual și ucisă după atac

Un caz șocant zguduie județul Cluj după ce o vițică de doar șase luni a fost agresată sexual și mutilată într-o anexă gospodărească din comuna Gârbău. Animalul nu a mai putut fi salvat și a fost sacrificat, iar tânărul acuzat de fapte extrem de grave a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Someșeanul.

Scene greu de imaginat au ieșit la iveală în județul Cluj, după ce un proprietar din comuna Gârbău a descoperit că una dintre bovinele sale fusese supusă unor acte de cruzime extreme. Potrivit anchetatorilor, un tânăr în vârstă de 23 de ani ar fi intrat fără drept în gospodăria bărbatului și ar fi agresat sexual o vițică, provocându-i ulterior răni grave cu o furcă agricolă.

Animalul, în vârstă de doar șase luni, a suferit leziuni atât de severe încât medicii veterinari au decis sacrificarea lui. Prejudiciul estimat de proprietar se ridică la aproximativ 5.000 de lei.

Proprietarul a alertat poliția după descoperirea ororii

Totul s-a petrecut în noaptea de 16 spre 17 mai 2025. Proprietarul animalului, un bărbat de 39 de ani din comuna Gârbău, a sesizat poliția după ce a găsit vițica grav rănită în anexa gospodărească.

„La data de 17 mai 2025, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au fost sesizați, prin plângere penală, de către un bărbat de 39 de ani, din comuna Gârbău, cu privire la faptul că în noaptea de 16/17 mai 2025, persoane necunoscute ar fi pătruns într-o anexă gospodărească aparținând imobilului de domiciliu și i-ar fi provocat leziuni unei bovine în vârstă de 6 luni”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cazul a fost preluat imediat de o echipă complexă de anchetă formată din polițiști de investigații criminale și agenți din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin. Oamenii legii au început verificările pentru identificarea autorului și stabilirea exactă a împrejurărilor în care au avut loc faptele.

Anchetatorii au descoperit acte de zoofilie și cruzime extremă

După mai multe activități investigativ-operative, polițiștii au reușit să identifice principalul suspect. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani din aceeași comună, Gârbău.

Potrivit informațiilor din anchetă, acesta ar fi pătruns fără drept în anexa gospodărească și ar fi comis acte de natură sexuală asupra animalului. Ulterior, i-ar fi provocat răni severe folosind o unealtă agricolă de tip furcă.

„În fapt, din cercetările efectuate a reieșit că în noaptea de 16/17 mai 2025, acesta ar fi pătruns fără drept în anexa gospodărească aparținând bărbatului de 39 de ani, unde ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra animalului și i-ar fi provocat leziuni prin utilizarea unei unelte agricole de tip furcă”, au mai transmis anchetatorii.

Cazul a provocat revoltă în comunitate și pe rețelele de socializare, unde numeroși oameni au cerut pedepse mai dure pentru actele de cruzime împotriva animalelor. Incidentul readuce în atenție discuțiile legate de protecția animalelor și de necesitatea unor sancțiuni mai severe pentru astfel de infracțiuni.

Expertiza psihiatrică a stabilit că suspectul avea discernământ

În cadrul anchetei, polițiștii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice pentru a se stabili dacă suspectul avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Rezultatul expertizei a arătat că tânărul era conștient de acțiunile sale atunci când ar fi comis agresiunile asupra animalului.

„În vederea conturării materialului probator și a tuturor împrejurărilor cauzei, la data de 30 aprilie a.c., polițiștii au dispus, prin ordonanță, efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice asupra persoanei cercetate, concluziile de specialitate stabilind faptul că aceasta avea discernământ la momentul comiterii faptelor.”

În baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă, admisă de Judecătoria Huedin.

Magistrații au emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea unității de parchet competente, iar suspectul este cercetat pentru violare de domiciliu, schingiuirea animalelor și zoofilie.