Avertizare meteo imediată! Ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    28 Mai 2026   •   16:36
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, mai multe avertizări de ploi torențiale, vânt puternic și grindină în mai multe județe

COD : GALBEN

Valabil de la : 28-05-2026 ora 16:35 până la : 28-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Olt: Scornicești, Potcoava, Corbu, Colonești, Verguleasa, Tufeni, Cungrea, Icoana, Poboru, Sârbii - Măgura, Optași-Măgura, Tătulești, Oporelu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 28-05-2026 ora 16:20 până la : 28-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Gorj: Turceni, Bâlteni, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Vladimir, Urdari, Stoina, Stejari, Brănești, Săulești, Căpreni, Bărbătești;
Județul Olt: Balș, Iancu Jianu, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Vulpeni, Bârza, Voineasa, Găvănești, Călui, Oboga, Dobrun, Dobrețu, Baldovinești;
Județul Vâlcea: Bălcești, Laloșu;
Județul Dolj: Filiași, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Pielești, Goiești, Robănești, Murgași, Drăgotești, Almăj, Bulzești, Fărcaș, Mischii, Ghercești, Tălpaș;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

