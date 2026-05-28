Adrian Negrescu avertizează: „75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea”. România intră într-o recesiune „extrem de dură”

„Suntem într-o recesiune extrem de dură”. Avertisment sumbru pentru români: urmează scumpiri și pierderi masive de joburi

Economistul Adrian Negrescu a lansat un nou avertisment dur privind situația economică din România și susține că țara traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Potrivit acestuia, efectele inflației, scăderea consumului și blocajul investițiilor ar putea duce la dispariția a aproximativ 75.000 de locuri de muncă până la finalul anului.

Declarațiile au fost făcute joi, la Antena 3 CNN, unde economistul a explicat că principalul pericol pentru populație rămâne creșterea accelerată a prețurilor. În opinia sa, lunile iunie și iulie ar putea aduce un nou val de scumpiri, iar puterea de cumpărare a românilor va continua să se deterioreze.

„Această inflație va crește semnificativ în lunile iunie, poate chiar și iulie, iar asta înseamnă că puterea noastră de cumpărare va continua să scadă", a spus economistul.

Negrescu afirmă că efectele sunt deja vizibile în economie. Atât populația, cât și companiile cheltuiesc mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar această reducere a consumului începe să afecteze serios mediul privat. Tot mai multe firme își reduc activitatea, amână investițiile sau analizează restructurări pentru a face față scăderii veniturilor.

România, între stagnare economică și inflație record

Potrivit economistului, România se află într-o zonă economică extrem de fragilă, caracterizată printr-o creștere economică aproape de zero și o inflație foarte ridicată. Adrian Negrescu descrie situația ca fiind apropiată de stagflație, unul dintre cele mai dificile scenarii economice, în care economia stagnează, în timp ce prețurile continuă să explodeze.

„Este cel mai prost scenariu în care se putea afla România”, a avertizat economistul.

Acesta susține că investitorii au devenit mult mai prudenți și evită să mai facă investiții importante. Multe companii preferă să conserve lichiditățile, să reducă riscurile și să amâne proiectele noi. În plus, relațiile comerciale dintre firme s-au schimbat radical față de anii trecuți.

Potrivit lui Negrescu, multe companii nu mai acceptă termene lungi de plată, așa cum se întâmpla înainte, când marfa era livrată, iar plata era făcută după două sau trei luni. Acest blocaj parțial din economie afectează în special populația vulnerabilă, deoarece fiecare nouă scumpire înseamnă o reducere directă a puterii de cumpărare.

Domeniile cele mai afectate de concedieri

Economistul avertizează că cele mai multe locuri de muncă ar putea dispărea din zona microîntreprinderilor, acolo unde firmele se confruntă deja cu probleme financiare majore. Cele mai vulnerabile sectoare sunt serviciile, comerțul alimentar și industria de îmbrăcăminte și încălțăminte.

„Economia românească experimentează un soi de stagflație cu iz neaoș, autohton, original, în care, dincolo de stagnarea economică și inflatia ridicata, ne confruntam cu ample disponibilizari de personal. Este rezultatul restructurării activității în multe dintre firme, urmare a scaderii vanzarilor si accentuarii blocajului financiar. Am spus astazi la Antena 3 CNN că nu este exclus ca celor 50 de mii de contracte de muncă incheiate in acest an să li se mai adauge cel puțin 25.000 in a doua parte a anului”, a explicat analistul.

Negrescu spune că există companii importante din retailul de fashion care au raportat scăderi dramatice ale vânzărilor în această perioadă, unele ajungând chiar la minus 60%.

„Oamenii nu prea mai accesează servicii. În comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte este o situație foarte, foarte dificilă”, a spus economistul.

Chiar dacă situația economică este extrem de complicată, Adrian Negrescu susține că România nu se află încă într-o criză economică totală, ci într-o recesiune severă.

„Nu suntem în scenariul catastrofal, dar suntem într-o recesiune extrem de dură”, a mai declarat economistul.

Presiune uriașă pe cursul valutar și noi scumpiri pentru români

Avertismentele economiștilor vin într-un moment în care tot mai multe instituții financiare estimează că perioada următoare va fi una extrem de dificilă pentru populație. Specialiștii CFA România atrag atenția că presiunea asupra cursului valutar va continua să crească.

Potrivit estimărilor, euro ar putea ajunge la 5,1650 lei în următoarele șase luni și la 5,2252 lei în următoarele 12 luni. Un curs mai ridicat înseamnă automat costuri mai mari pentru populație, de la rate bancare și chirii până la produse și servicii de bază.

În același timp, inflația rămâne la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa, iar economiștii estimează că valul de scumpiri va continua și în lunile următoare.

Economia este afectată puternic de reducerea consumului, iar acest fenomen începe să lovească direct în companii. Investițiile sunt amânate, restructurările devin tot mai frecvente, iar multe firme au decis deja să înghețe majorările salariale.

Mii de concedieri deja anunțate în România

Datele oficiale arată că primele efecte ale încetinirii economice sunt deja vizibile pe piața muncii. În primele trei luni ale anului, peste 2.500 de persoane au fost concediate, potrivit informațiilor publicate de ANOFM.

Cele mai multe concedieri au fost înregistrate în București, unde 424 de angajați și-au pierdut locurile de muncă. Alte județe afectate puternic sunt Bihor, Hunedoara, Sibiu și Timiș.

Pe listă se află și Gorj, Constanța, Satu Mare, Iași, Alba, Vaslui și Prahova, semn că problemele economice încep să afecteze tot mai multe regiuni din țară.

Și Banca Națională a României avertizează că oferta de locuri de muncă s-a redus semnificativ, ceea ce înseamnă că persoanele care își pierd joburile își găsesc tot mai greu un nou loc de muncă.