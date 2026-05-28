Ziua Internațională a Copilului celebrată în toată lumea de Institutul Cultural Român prin evenimente dedicate creativității, jocului și poveștilor copilăriei

De la ateliere creative, spectacole, expoziții și lansări de carte, până la proiecții de film și activități interactive inspirate din patrimoniul cultural românesc, programele desfășurate la Tel Aviv, Tokyo, Stockholm, Londra, Madrid, Beijing, Paris, Viena și în cadrul Festivalului Filmului European promovează imaginația, dialogul intercultural și bucuria copilăriei.

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în parteneriat cu Asociația Israelienilor Originari din România (AMIR), organizează un eveniment dedicat jocului, amintirilor și creativității, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în data de 28 mai 2026, la sediul reprezentanței. Va fi prezentată expoziția de desen „România din poveștile bunicilor” – o incursiune în universul amintirilor, tradițiilor și poveștilor transmise din generație în generație. Pe parcursul programului, copiii, părinții și bunicii vor redescoperi împreună farmecul jocurilor copilăriei de altădată din România: Leapșa, Lapte gros, Țară, țară, vrem ostași, Șotronul, Elasticul, Nu te supăra, frate! și multe altele. În cadrul atelierelor creative, participanții vor realiza, alături de un artizan local, mici obiecte decorative inspirate din universul copilăriei tradiționale românești.

Institutul Cultural Român de la Tokyo în colaborare cu Ambasada României în Japonia organizează sâmbătă, 30 mai 2026, lansarea a două volume semnate de Dorothea Ko: Cum sare piper pe Lună? (Editura Univers, 2023) și Țara Soarelui pe dos (Editura Humanitas, 2025). În cadrul evenimentului găzduit de Ambasada României în Japonia va fi organizat și un atelier de pictură și desen pentru copii, susținut de Dorothea Ko, membră a diasporei românești din Japonia. Cu acest prilej, ICR Tokyo va face o prezentare a programului „Romanian Books for Children”, derulat de Centrul Național al Cărții.

Institutul Cultural Român de la Stockholm găzduiește sâmbătă, 30 mai 2026, un atelier de desen și poezie, organizat în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Suediei, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. Copiii sunt invitați la sediul ICR Stockholm împreună cu părinții lor pentru a participa la un atelier de pictură coordonat de Cristina Ștef, profesoară de desen la școala internațională Futuraskolan Rådan din Sollentuna. Copiii vor picta, vor recita poezii și vor răspunde la ghicitori, iar la finalul evenimentului vor primi diplome.

Institutul Cultural Român de la Londra în colaborare cu Biblioteca Willesden Green din cartierul londonez Brent, ce reunește o importantă comunitate de români, organizează în data de 30 mai 2026 un eveniment dedicat celebrării Zilei Internaționale a Copilului. Programul de la Biblioteca Willesden Green va gravita în jurul spectacolului de circ Totolino Show, susținut de trupa Totolino – cu jonglerie, hoola hoops, face painting, modelare de baloane, pantomimă, magie – și va include și ateliere de creație pentru copii, inspirate din tradițiile românești – încondeierea ouălor, desenarea unor costume populare românești. De asemenea, echipa ICR Londra le propune micilor invitați o sesiune de lectură din literatura clasică pentru copii.

În cadrul celei de-a 85-a ediții a Târgului de Carte de la Madrid, reprezentanța ICR din capitala Spaniei organizează sâmbătă, 30 mai 2026, la sediu, evenimentul „Povești și experimente – atelier cu ocazia Zilei Copilului”, susținut de Andreia Petcu. Adresat copiilor cu vârsta de peste 5 ani, atelierul propune o incursiune creativă și interactivă în universul unor personalități ale culturii și științei românești, prin povești, jocuri și experimente inspirate de ideile și invențiile acestora. Participanții vor descoperi lumea lui Grigore Antipa prin realizarea unor triorame inspirate de celebrele sale diorame muzeale. Pornind de la fascinația Iuliei Hașdeu pentru cosmos, copiii vor explora mișcarea Pământului și a Lunii și vor descoperi cum apar eclipsele. Atelierul va continua cu activități dedicate lui Traian Vuia, în cadrul cărora cei mici vor construi avioane atipice și vor experimenta principiile zborului. Inspirați de universul lui Constantin Brâncuși, copiii vor crea propriile „Măiestre”, explorând echilibrul și forma sculpturală. Universul muzical al lui George Enescu va fi evocat prin experimente despre unde și vibrații, prin care participanții vor descoperi cum ia naștere sunetul.

De asemenea, în marja Zilei Copilului, Institutul Cultural Român de la Madrid prezintă filmul documentar pentru copii Guvernul copiilor 2 (2024, 90’), regizat de Ioana Mischie, cu subtitrare în limba spaniolă. Proiecțiile vor avea loc în data de 6 iunie 2026 la Filmoteca de Zaragoza și la Centro Cívico (sala de conferințe) din Cuarte de Huerva, cea de-a doua proiecție fiind organizată în colaborare cu Asociația „Acasă” și cu Primăria din Cuarte de Huerva.

Institutul Cultural Român de la Madrid participă, în perioada 1 iunie – 30 septembrie 2026, la cea de-a IV-a ediție a expoziției de ilustrație „Europa Ilustra”, organizată de Rețeaua EUNIC Madrid în colaborare cu Casa del Lector din cadrul Centrului Cultural Matadero din Madrid. Ediția din acest an reunește 12 ilustratori din Germania, Austria, Croația, Slovenia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Republica Cehă și România și reflectă diversitatea și bogăția peisajului artistic contemporan european. Lucrările expuse propun publicului o experiență vizuală și narativă construită prin fantezie, poezie, reflecție și experiment artistic. România este reprezentată de ilustratoarea Emanuela Balint (n. 1994), absolventă a Universității Naționale de Arte din București, secția Grafică, precum și a programului de master în Arte Grafice din cadrul aceleiași instituții. Vernisajul expoziției va avea loc la 1 iunie 2026, ora 19:00, în prezența reprezentanților instituțiilor partenere, a directorilor institutelor culturale participante și a unor artiști invitați. În cadrul proiectului vor fi organizate și ateliere pentru copii, susținute de ilustratoarea Maria Doni, membră a Clubului Ilustratorilor din România. Maria Doni este curatorul unui proiect de colaborare între Clubul Ilustratorilor și Editura Seneca, care va fi prezentat în cadrul Romanian Design Week 2026, iar ilustrațiile și conceptul său de picture book au fost selectate printre finaliștii competiției Illustrators Exhibition de la Bologna Children’s Book Fair.

În cadrul Festivalului Filmului European 2026, publicul este invitat duminică, 31 mai 2026, de la ora 17:00, în Parcul Dendrologic din Chitila, la proiecția filmului de animație pentru copii „Calamity, copilăria Marthei Jane Cannary”, o producție apreciată pentru calitatea artistică și sensibilitatea poveștii sale. Filmul impresionează prin estetica vizuală remarcabilă a decorurilor digitale, care redau peisajele Vestului Sălbatic într-o paletă spectaculoasă de culori și transformă fiecare cadru într-o experiență cinematografică memorabilă. Acțiunea are loc în anul 1863 și urmărește povestea Marthei Jane, o fată de 12 ani care pornește alături de familia sa spre Vestul Sălbatic, în căutarea unei vieți mai bune. După accidentarea gravă a tatălui său, Martha Jane preia responsabilitatea îngrijirii fraților săi și învață să conducă căruța familiei. Curajoasă, independentă și extrem de practică, ea începe să sfideze convențiile sociale ale epocii, fiind acuzată pe nedrept de furt și obligată să fugă pentru a-și demonstra nevinovăția. Călătoria sa devine o aventură a maturizării și a descoperirii propriei identități, dezvăluind personalitatea celebrei Calamity Jane. Proiecția face parte din programul dedicat copiilor și familiilor din cadrul Festivalului Filmului European 2026, ce își propune să aducă publicului tânăr producții cinematografice europene de calitate, cu povești inspiraționale și universuri vizuale captivante.

Institutul Cultural Român de la Beijing organizează pe 1 iunie 2026, la sediul său, evenimentul „Cu soarele-n obraji • Să desenăm copilăria împreună“. Programul de schimb cultural dedicat copiilor din România și China, organizat în parteneriat cu Centrul pentru Comunicare Culturală Internațională al Administrației Chineze pentru Publicații și Relații Externe, include o expoziție de desene realizate de cei mici, dar și momente artistice.

Institutul Cultural Român de la Paris, Ambasada României în Franța și Consulatul României la Paris au marcat Ziua Internațională a Copilului miercuri, 27 mai 2026, printr-un concert de pian și chitară clasică, urmat de un atelier de creație cu profil lingvistic și cultural, în Salonul auriu și grădina Palatului Béhague. Au concertat elevi premianți ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași (coord. prof. Carmen Vânău), în public regăsindu-se elevi de la cursurile de limbă și civilizație românească organizate la Le Blanc Mesnil (coord. prof. Alexandru Mardale). După concert, copiii care învață limba română în Franța au avut ocazia să dialogheze cu tinerii artiști despre ce înseamnă să te dedici unei pasiuni și să apari în fața publicului pentru a-ți reprezenta școala, comunitatea și țara. În continuarea programului, copiii au scris, pe cartoane colorate, cuvinte românești care le plac, îi amuză sau îi emoționează, urmând ca aceste intervenții să facă obiectul unui material foto-video.

Institutul Cultural Român de la Viena a găzduit vineri, 22 mai 2026, un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului, organizat în parteneriat cu Asociația Vocea Noastră, Asociația Unirea și Teatrul Pygmalion. Mai mulți copii din comunitatea românească din Viena au oferit un moment muzical: Felix Agafitei (pian), Alma Agafitei (vioară), Eliam Andrei, Aser Sârb, Ayan Jivan. După recital, participanții au fost invitați la ateliere de interpretare muzicală, lucru manual și jocuri.

