Ce spune procurorul șef DNA despre pensiile speciale: „Nu susțin pensionarea la 48 de ani”

Șeful DNA spune că nu susține pensionarea magistraților la 48 de ani dar precizează că presiunea asupra magistraților poate fi uneori foarte mare și trebuie luată în calcul.

Cum sunt acordate salariile în sistemul judiciar

„Remunerația din sistemul judiciar este departe de a fi meritocratică. Suntem plătiți după grad, nu după ce livrăm. Practic, există procurori cu salarii identice la DNA, indiferent de activitate”, a explicat Marius Voineag.

El a precizat că salariul său lunar este de 25.600 de lei, dar „nu este cel mai mare” din sistem.

Referitor la posibile proteste ale magistraților, procurorul-șef a avertizat că o grevă a DNA ar putea declanșa valuri de proteste în întreaga justiție, însă a subliniat că „nu ne permitem foarte mult acest lucru”.

La ce vârstă se vor pensiona magistrații

Procurorul șef a adăugat că în ultimii doi ani vârsta de pensionare în sistem a crescut spre 54-55 de ani și orice modificare trebuie să fie efectuată gradual și cu predictibilitate, recomandând aplicarea schimbărilor începând cu 1 ianuarie 2026.

„DNA nu gestionează în mod direct cariera magistraților, dar dorim să subliniem o ruptură tot mai mare între Justiție și societate. Este responsabilitatea politicienilor să reglementeze vârsta și cuantumul pensiilor. Trebuie eliminate motivele pentru care unii magistrați aleg să părăsească cariera încă de la 47-48 de ani”, a explicat Voineag, în cadrul unui interviu pentru Aleph News.