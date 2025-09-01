Rata șomajului în România a scăzut față de anul trecut

Rata șomajului a fost mai mare în rândul bărbaților, atingând 6,0%, cu 0,5 puncte procentuale mai mult decât în cazul femeilor, unde valoarea a fost de 5,5%.

În ceea ce privește vârsta, tinerii cuprinși între 15 și 24 de ani rămân cea mai vulnerabilă categorie pe piața muncii, cu o rată a șomajului de 23,5%, în perioada aprilie – iunie 2025. Aceasta indică faptul că aproape unul din patru tineri activi pe piața muncii nu a avut un loc de muncă în această perioadă.

Pentru persoanele adulte, între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% în cazul bărbaților și 4,5% în cazul femeilor.

Această categorie de vârstă reprezintă 76,1% din totalul șomerilor estimat pentru luna iulie 2025, arătând că majoritatea persoanelor fără loc de muncă se află în segmentul de vârstă activă și matură.

(sursa: Mediafax)