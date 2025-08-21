Reformă administrativă cu dublă măsură: 40.000 de posturi vor fi eliminate. Politicienii rămân în funcții

"Este o estimare realizată de Ministerul Dezvoltării privind organizarea administrației publice locale", a explicat Tanczos Barna.

Reducere cu 20% a posturilor și flexibilitate

Reducerile vor include și o reducere cu 20% a posturilor din prefecturi, precum și tăieri în cabinetele demnitarilor de la nivel central.

Vicepremierul a precizat că scopul reformei este eficientizarea administrației, în vederea reducerii costurilor și simplificării activității instituțiilor publice.

„Se reduce numărul de posturi atât la cabinete, cât și în administrația locală, la primării și consilii județene, în funcție de specificul fiecărei localități”, a spus el.

O altă noutate din pachetul de măsuri este posibilitatea ca funcționarii publici să muncească cu normă fracționată în cadrul mai multor unități administrativ-teritoriale. Astfel, un topograf sau economist ar putea lucra, spre exemplu, câte patru ore în două comune diferite. Vicepremierul a explicat că această flexibilizare urmărește adaptarea mai bună a personalului la nevoile reale ale fiecărei localități și reducerea costurilor administrative.

Viceprimarii și consilierii locali rămân în funcții

Despre propunerea de eliminare a viceprimarilor din comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori, Tanczos Barna a declarat că această măsură a fost retrasă. Viceprimarii și numărul consilierilor locali vor fi menținuți până la finalul mandatului.

Eventualele modificări vor fi aplicate abia după alegerile din următorii 3 ani, odată cu instalarea noilor administrații, notează observatornews.ro.