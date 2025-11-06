Restructurări în sectorul energetic: Concedieri la cel mai mare producător de petrol și gaze din România

Jumătate dintre aceste concedieri au fost deja realizate în 2025, iar restul vor avea loc în 2026 și 2027, ca parte a unui plan de eficientizare care vizează economii totale de circa 150 milioane euro până în 2027, comparativ cu 2024, a transmis CEO-ului OMV Petrom, Cristina Verchere.

Această măsură survine în contextul unei tranziții către un mediu cu prețuri mai scăzute la petrol și include optimizarea costurilor prin simplificare, automatizare și reducerea personalului, notează stiripesurse.ro.

Decizia face parte dintr-un program mai amplu la nivel global, similar cu cele anunțate de alte companii majore din sectorul de hidrocarburi, precum ConocoPhillips, BP și Chevron.

OMV Petrom a crescut în ultimul an numărul angajaților cu peste 2.000, ajungând la peste 10.000 la mijlocul anului 2025, prin internalizarea unor activități operaționale și de mentenanță. Discuțiile privind restrucurările vor continua, iar deciziile finale privind concedierile vor fi luate de companie, în urma aprobărilor și consultărilor legale, inclusiv cu sindicatele.

Grupul OMV intenționează să reducă în total 2.000 de posturi la nivel global, cu aproximativ 400 în Austria, iar restul în filialele din Europa, inclusiv România, unde lucrează aproape jumătate din salariații grupului.