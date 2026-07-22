România face un pas spre viitor: O nouă meserie schimbă piața muncii

Decizia vine în contextul în care dronele sunt folosite tot mai des în domenii precum apărarea, agricultura, construcțiile, cartografierea sau intervențiile de urgență.

În paralel, Universitatea Politehnica Timișoara lansează primul program de licență din țară dedicat ingineriei dronelor, cu predare în limba engleză.

Pilot de drone, o nouă meserie

Industria dronelor este într-o expansiune accelerată, iar cererea pentru specialiști este în continuă creștere. Un exemplu este contractul prin care Ministerul Apărării Naționale va achiziționa 120 de drone, semn că tehnologia a depășit de mult statutul de hobby și a devenit o resursă strategică.

„Turnul de Control Timișoara, vă sun pentru anunțarea unui zbor cu drona. Maxim 120 de metri”, spune Alexandru Lungu, pilot de drone, pentru observatornews.ro.

Cu aproape un deceniu de experiență și mii de ore de zbor, Alexandru Lungu este de părere că recunoașterea oficială a profesiei era necesară.

„Am zburat în cariere de extracție, în hale de procesare pentru ciment, pentru turnuri de telecomunicații și linii electrice aeriene. Până acum eram operator de echipamente de termografie, iar de acum, în sfârșit, meseria de pilot de dronă este recunoscută oficial”, spune acesta.

Cei care aleg această profesie vor putea urma cursuri acreditate și vor obține calificări recunoscute de stat.

„Calificarea poate fi obținută de orice persoană care a absolvit liceul, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Este esențial să știm când avem voie să zburăm, la ce altitudine și cu ce tip de dronă”, explică Ciprian Iorga, inițiatorul proiectului.

Specialiștii atrag atenția că experiența dobândită din pasiune nu este suficientă pentru activitățile profesionale.

„Sunt persoane care au învățat de pe internet sau au folosit drone pentru filmări la evenimente, însă acest lucru nu este suficient într-un domeniu tot mai tehnologizat și reglementat”, precizează Silvia Butea, coordonator de formare.

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Studii universitare pentru coordonarea dronelor

În același timp, Universitatea Politehnica Timișoara deschide o nouă direcție de pregătire, unică în România: programul de licență în Ingineria Dronelor și Informatică Aeronautică. Studenții vor învăța să proiecteze, să opereze și să integreze sisteme aeriene fără pilot, utilizate atât în sectorul civil, cât și în cel militar.

Dronele de ultimă generație sunt deja folosite pentru misiuni de supraveghere, inspecții tehnice, agricultură de precizie, monitorizarea infrastructurii și aplicații de apărare, iar specialiștii estimează că piața va continua să se dezvolte rapid în următorii ani.

Pilotul de dronă este una dintre cele aproximativ 40 de ocupații noi introduse în nomenclatorul meseriilor în ultimul an și jumătate. Pe listă se regăsesc și profesii precum animator digital, artist digital, enolog, instructor de pilates sau îngrijitor de câini.