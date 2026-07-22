Vacanță cu surprize la bancomat. Ce comisioane plătesc românii în afara țării

Circa 80% dintre românii care pleacă în concediu peste hotare folosesc cardul pentru plăți, însă o parte dintre ei preferă în continuare numerarul, considerând că astfel își pot gestiona mai bine bugetul.

„Prefer cash-ul. Pot să-l controlez mai ușor”, spune un român pentru observatornews.ro.

„Plătesc mai mult cu cardul. Mă interesez înainte ce comisioane sunt și, dacă am numerar, folosesc și cash”, explică altul.

„Depinde de destinație. Dacă se poate plăti cu cardul peste tot, aleg cardul”, precizează o altă persoană.

Cât costă să retragi bani

Specialiștii avertizează că retragerile de numerar pot deveni costisitoare. Chiar dacă banca nu percepe un comision direct pentru operațiune, clienții pot plăti taxe de conversie valutară și alte comisioane, în funcție de instituția financiară, tipul cardului și țara în care se află.

La o retragere de 1.000 de euro, de exemplu, comisionul poate ajunge la circa 20 de euro, la care se adaugă încă 20 de euro, reprezentând costurile de conversie valutară. În total, o singură operațiune poate genera taxe de până la 40 de euro, în funcție de condițiile impuse de bancă.

Cum să reduci costurile de retragere

Există însă soluții pentru reducerea acestor costuri. Unele instituții bancare oferă pachete de servicii care includ retrageri și plăți în străinătate în condiții mai avantajoase.

„Diferite bănci oferă pachete care reduc variabilitatea acestor costuri. Practic, achiziționezi un pachet, iar în schimbul unui abonament lunar ai acoperite o parte dintre comisioanele aferente operațiunilor efectuate în străinătate”, spune Andreea Nica, analist economic.

Astfel de pachete costă între 29 și 129 de lei pe lună și pot fi dezactivate după încheierea vacanței, fără penalizări.

Experții în domeniul financiar recomandă câteva reguli simple pentru a evita costurile suplimentare.

„Alegeți întotdeauna plata în moneda locală, nu în lei, pentru a evita conversiile dezavantajoase. Folosiți cardul direct la comerciant, în loc să retrageți numerar, deoarece retragerile sunt, de regulă, mai scumpe. De asemenea, verificați înainte comisioanele și cursul de schimb aplicabile cardului pe care îl utilizați”, afirmă Irina Chițu, expert bancar.

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Atenție la cheltuielile impulsive

Dincolo de comisioanele bancare, vacanțele vin și cu un alt risc: cheltuielile impulsive.

„Este important să fim atenți și la costul comportamental. În vacanță suntem mai relaxați și avem tendința să depășim bugetul, găsind ușor justificări pentru cheltuieli suplimentare”, avertizează Andreea Nica.

Vacanțele în afara țării au devenit tot mai populare. Circa 25% dintre români merg în vacanță peste hotare, iar cele mai căutate destinații rămân Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia.