Guvernul îi pune la zid pe români. Contribuabilii NU vor mai avea acces la pensiile private

Aceștia nu vor mai putea retrage toată suma la împlinirea vârstei standard de pensionare, suma fiind limitată la doar 25% din totalul acumulat la fondul=rile privat de pensii..

rstul banilor vor putea fi retrași în tranșe unare, care nu pot depăşi pensia minimă din sistemul public, adică 1.281 de lei.

Dacă suma totală acumulată în contul privat de pensii este mai mare şi nu poate fi plătită în decurs de 10 ani, beneficiarul va putea solicita ca tranşa lunară să fie mai mare de 1.281 de lei.

Banii pe care un român i-a acumulat la fondurile de pensii pot fi moşteniţi, astfel că apare un nou tip de pensie privată, pensia viageră, care se realizează în plăţi lunare până la moarte, potrivit observatornews.ro.