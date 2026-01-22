Schimbări importante pentru părinți: Indemnizația pentru creșterea copilului s-a majorat în 2026

Cine sunt beneficiarii

Dreptul de a primi indemnizație reviine mamei sau tatălui care a realizat venituri impozabile timp de minim 12 luni consecutive în ultimii doi ani înaintea nașterii copilului.

Excepțiile favorabile includ șomajul, concediul pentru creșterea celorlalți copii, pensia de invaliditate, studiile superioare, concediile medicale sau misiunile în străinătate ale soțului/soției.

Documente necesare

Dosarul complet include cerere tip, acte de identitate, certificat naștere copil, livret de familie, adeverințe angajator (venituri, suspendare contract), extras de cont și declarație pe proprie răspundere. Pentru adopție sau handicap sunt necesare hotărârile judecătorești.

Calcul și plafon 2026

Suma lunară reprezintă 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni, între 1.651 lei minim și 8.500 lei maxim. Din 2025 se reține 10% CASS, iar pentru gemeni/tripleți, majorarea este de 50% de la al doilea copil.Pplafonul de venituri care pot fi realizate în timpul concediului de creștere a copilului a fost majorat la 10.500 de lei, fără pierderea dreptului la indemnizație.

Termene și plată

Depunerea documentelor trebuie să se realizeze în termen de 60 zile lucrătoare de la încheierea concediiului de maternitate (max. 126 zile) la DGASPC local. Plata lunară se face în zilele 8-25 ale lunii prin bancă sau poștă, potrivit stiripesurse.ro.