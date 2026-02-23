Seniorii României, între promisiuni și constrângeri bugetare. Indexarea pensiilor sub semnul întrebării

Orice creștere, susține oficialul, trebuie să fie sustenabilă și fundamentată pe evoluțiile execuției bugetare.

Deși la nivel guvernamental s-a discutat despre posibilitatea majorării pensiilor în 2026, ministrul Finanțelor afirmă că prioritatea este respectarea țintei de deficit. El avertizează că statul nu își mai poate permite creșteri acordate fără acoperire financiară, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori.

Guvernul invocă disciplina bugetară

Oficialul a subliniat că autoritățile trebuie să demonstreze o îmbunătățire semnificativă a situației bugetare. În lipsa acesteia, orice promisiune ar fi lipsită de fundament.

Potrivit analizelor legislative, valoarea punctului de referință (VPR) ar putea rămâne la același nivel ca în 2025, ceea ce ar bloca automat orice majorare a pensiilor aflate în plată.

Totuși, ministrul Finanțelor a lăsat deschisă posibilitatea rediscutării subiectului pe parcursul anului, dacă indicatorii economici vor arăta o redresare.

Ministerul Muncii cere indexarea

Însă ministrul Muncii, Florin Manole, susține că indexarea pensiilor nu mai poate fi amânată, în condițiile în care puterea de cumpărare a pensionarilor, în special a celor cu venituri mici, a scăzut considerabil.

Potrivit oficialului, în prezent se lucrează la un pachet de solidaritate destinat celor aproximativ 2,8 milioane de pensionari, urmând ca discuțiile privind o eventuală creștere peste 10% să fie purtate ulterior.

Ce prevede legea pensiilor

Conform Legii 360/2023, valoarea punctului de referință trebuie indexată anual cu 100% din rata medie a inflației și 50% din creșterea reală a salariului mediu brut.

În prezent, VPR este stabilit la 81 de lei. În condițiile în care inflația pentru 2025 a fost de 9,6%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, punctul de referință ar trebui majorat la 1 ianuarie 2027 cu cel puțin 10%, la care s-ar adăuga jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Ultima indexare a avut loc în 2024, când pensiile au fost majorate inclusiv prin recalculare, în baza noii legi, notază stiripesurse.ro.

Până la o eventuală redresare bugetară, însă, pensiile rămân înghețate, iar orice decizie privind majorările va depinde strict de evoluția economiei și de constrângerile deficitului bugetar.