Sistemul de pensii, pe marginea prăpastiei. Românii ar putea să muncească până la 70 de ani

Economiștii merg chiar mai departe, estimând că în următorii 10 ani vârsta de pensionare ar putea ajunge la 70 de ani pentru a acoperi deficitul financiar.

Creșterea vârstei de pensionare

Conform declarațiilor premierului, dacă vârsta de pensionare nu va fi majorată pentru toate categoriile, inclusiv pentru cele cu pensii speciale, sistemul de pensii va deveni nesustenabil în următorii 5-10 ani.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, susține că această măsură va fi inevitabilă, având în vedere raportul dintre numărul salariaților și pensionarilor.

Deși ministrul Muncii, Florin Manole, spune că nu există momentan un proiect sau discuții oficiale despre o asemenea creștere, legea actuală prevede majorarea automată a vârstei de pensionare în funcție de speranța de viață, care s-a mărit cu un an din 2022. Tendința este globală: Franța a urcat vârsta la 64 de ani, Germania se îndreaptă spre 67 de ani, iar alte țări europene vor ajunge la 70 de ani până în 2040.

Românii, printre cei mai bolnavi europeni

Specialiștii din domeniul sănătății sunt însă rezervați. Medicii atrag atenția că speranța de viață sănătoasă în România este mult mai mică în comparație cu media europeană, ajungând în jur de 59-60 de ani, iar factorii de stres economic și social afectează capacitatea românilor de a lucra până la vârste avansate.

Contribuții mai mari la pensie

Conform economistului Iancu Guda, direcția spre creșterea vârstei de pensionare este inevitabilă, ținând cont de scăderea natalității și creșterea speranței de viață. El avertizează că, fără majorarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, sistemul va avea nevoie de o vârstă de pensionare de până la 70 de ani pentru menținerea nivelului actual al pensiilor.

În următorul deceniu, economia românească va trebui să gestioneze un val masiv de pensionări, estimat la 1,5 milioane de persoane, în timp ce pe piața muncii vor intra anual doar 600.000 de tineri. Astfel, un singur salariat va susține financiar 2,5 pensii.

Durata medie a pensiei după retragerea din activitate variază semnificativ: în România, femeile trăiesc aproximativ 18 ani post-pensionare, iar bărbații doar 8 ani.

În prezent, România are aproape 800.000 de pensionari sub 65 de ani, în principal datorită pensiilor speciale, de boală sau handicap, care scad media vârstei de pensionare. Aceste cifre conturează un tablou provocator pentru viitorul sistemului de pensii, potrivit observatornews.ro.