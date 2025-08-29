O țară europeană revoluționează piața muncii. A introdus săptămâna de lucru de 4 zile

„Săptămâna de patru zile a devenit foarte, foarte comună. Eu încă lucrez cinci zile și uneori sunt criticat pentru asta!”, spune economistul Bert Colijn, de la ING.

Modelul a luat amploare încă din anii ’80, odată cu intrarea masivă a femeilor pe piața muncii în regim part-time. Sistemul fiscal și de beneficii a sprijinit această opțiune, iar îapoi și mulți bărbați. În special părinții au adoptat acest program.

Olanda reușește să combine orele de lucru reduse cu o productivitate ridicată și o rată de ocupare a forței de muncă de 82%, la finalul anului 2024, una dintre cele mai înalte din Europa. Susținătorii modelului argumentează că săptămâna scurtă reduce epuizarea profesională, crește echilibrul între viața privată și cea profesională, și contribuie la scăderea șomajului.

Totuși, există și provocări. Munca part-time rămâne predominantă în rândul femeilor, ceea ce limitează progresul lor în carieră. În 2019, doar 27% dintre managerii olandezi erau femei, conform raportului OCDE. De asemenea, sectoare precum educația se confruntă cu deficit de personal, iar programele școlare imprevizibile intră frecvent în conflict cu programul redus de lucru al părinților.

Alte țări europene unde angajații lucrerază 4 zile pe săptămână

Alte țări europene experimentează această tendință: În Belgia, angajații pot alege să lucreze 4 zile pe săptămână fără reducere de salariu, Islanda a raportat rezultate pozitive în sectorul public, Germania testează proiecte-pilot cu feedback excelent, iar Marea Britanie și Spania implementează programe experimentale. Polonia lasă decizia la latitudinea companiilor, în timp ce Grecia pregătește un model controversat de patru zile de lucru, cu posibilitatea de a munci până la 13 ore pe zi, potrivit a1.ro.

Experiența Olandei demonstrează că săptămâna de lucru redusă nu înseamnă declin economic. Din contră, flexibilitatea poate aduce mai multă bunăstare și o calitate superioară a vieții, aspect reflectat și în clasamentele internaționale, unde olandezii domină topurile privind fericirea și satisfacția în muncă.