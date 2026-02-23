Tinerii și piața muncii: Cine are cele mai mari șanse de angajare după facultate?

Motivele sunt cunoscute: o piață a muncii rigidă, salarii mici la început de carieră și angajatori care cer experiență chiar și pentru pozițiile entry-level. În acest context, plecarea în străinătate rămâne, pentru mulți, soluția de rezervă.

Cât de greu este pentru tineri să se angajeze?

Bianca Nicoleta Pulpucanu, studentă la Facultatea de Psihologie, lucrează într-un restaurant pentru a se întreține. Planurile ei sunt însă clare: după finalizarea studiilor de licență vrea să urmeze un masterat și să profeseze în domeniu.

„Piața muncii nu este foarte ofertantă pe domeniul pe care vreau eu să activez, în schimb, sunt foarte încrezătoare că dacă o să am o expertiză destul de bună în domeniu, o să găsesc un loc de muncă eventual, dacă nu, în afară. Este frustrant și te demoralizează. Practic, nu-ți mai vine să mai înveți”, mărturisește tânăra pentru observatornews.ro.

Pentru alții, decizia de a pleca din țară a fost deja luată. Un absolvent de pedagogie spune că a ales să își construiască viitorul în Elveția, dezamăgit de nivelul salariilor din România.

„Eu am terminat pedagogia și n-am mai vrut să continui, și am plecat. În Elveţia, mai exact. Eu nu am vrut să continui, vă zic foarte sincer, din cauza că aici salariile sunt foarte mici. Dacă eu decideam să rămân aici ca profesoară... zero. Nu-ți ajunge salariul nici măcar să-ți plătești chiria aici. Și clar, tinerii caută să plece cât mai departe”, afirmă acesta.

Câț tineri lucrează în domeniul studiat?

Datele publicate de Eurostat arată că puțin peste jumătate dintre absolvenții români activează în domeniul pentru care s-au pregătit, procent apropiat de media europeană, situată la 56%.

Există însă domenii unde potrivirea între studii și locul de muncă este mult mai ridicată. Potrivit statisticilor, 95% dintre tinerii cu studii în sănătate lucrează în domeniu, peste media europeană, care se apropie de 80%. Este sectorul cu cea mai mare rată de integrare profesională directă. Astfel, cazul medicilor, cifrele sunt încurajatoare: 70% dintre absolvenți ajung să profeseze în sistemul medical.

Rezultate bune se înregistrează și în zona facultăților tehnice. La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, rata de angajare în domeniul absolvit este între 82% și 86% pentru studiile de licență și ajunge până la 90% pentru absolvenții de masterat.

În timp ce unele specializări oferă perspective clare de angajare, pentru altele drumul de la diplomă la un loc de muncă stabil rămâne anevoios. Iar pentru mulți tineri, alte țări continuă să pară mai ofertante decât piața locală.