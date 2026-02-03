Vești bune pentru unii pensionari. Cine ar putea beneficia de ajutor social?

Sprijinul ar urma să fie acordat în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

Măsura face parte dintr-un pachet de solidaritate care vizează mai multe categorii vulnerabile.

Cine sunt beneficiarii

Sunt avute în vedere trei praguri de venit. Pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei/lună ar urma să primească un sprijin total de 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei.

Toate sumele ar fi acordate în două tranșe.

Florin Manole a precizat că impactul bugetar al acestui sprijin pentru pensionari este estimat la aproximativ 2,3 miliarde de lei.

Sprijn pentru familii vulnerabile și copii cu dizabilități

PSD propune creșterea alocațiilor pentru copiii cu dizabilități, în contextul în care toate alocațiile sunt înghețate. În prezent, beneficiile sociale pentru această categorie variază între 80 și 460 de lei.

De asemenea, sunt vizate măsuri de sprijin pentru copiii din familii monoparentale, pentru familiile care beneficiază de venit minim de incluziune, precum și pentru copiii proveniți din familii foarte sărace care frecventează grădinița.

Impactul bugetar al acestor măsuri este estimat la aproximativ 320 de milioane de lei.

Eliminarea CASS din indemnizația pentru creșterea copilului

O altă propunere anunțată de ministrul Muncii se referă la eliminarea reținerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) din indemnizația pentru creșterea copilului. Măsura ar urma să se aplice mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, veteranilor de război și beneficiarilor de venit minim de incluziune.

Peste 500.000 de familii ar putea beneficia de această măsură, dintre care aproximativ 147.000 sunt mame care, în prezent, plătesc CASS din indemnizație, notează observatornews.ro.