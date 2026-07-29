Zile libere 2026. Cum poți obține o minivacanță de 5 zile cu o singură zi de concediu

Câte zile libere au rămas în 2026

Până la sfârșitul anului, angajații din România vor mai beneficia de următoarele zile libere legale:

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului;

– Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;

– Sfântul Andrei; 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României;

– Ziua Națională a României; 25 decembrie (vineri) – Prima zi de Crăciun;

– Prima zi de Crăciun; 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.

Dintre acestea, zilele de 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie vor fi în timpul săptămânii. Sărbătorile din 15 august și 26 decembrie cad sâmbăta și nu aduc zile suplimentare de repaus pentru angajați.

15 august, în weekend

Următoarea sărbătoare este Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august .Aceasta va fi într-o zi de sâmbătă, astfel că nu va aduce o zi liberă, astfel că persoanele care vor să plece în vacanță în această perioadă vor trebui să apeleze la concediu de odihnă.

3 luni până la următoarea zi liberă

După 15 august, calendarul nu mai include alte sărbători legale în lunile septembrie și octombrie. Următoarea zi liberă națională va fi abia pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei.

Această perioadă reprezintă una dintre cele mai lungi intervale fără zile libere legale din a doua parte a anului.

Minivacanță Sfântul Andrei și Ziua Națională

Finalul lunii noiembrie este cea mai avantajoasă perioadă pentru angajații care vor să obțină câteva zile consecutive de pauză.

Calendarul este următorul:

28-29 noiembrie (sâmbătă și duminică) – weekend;

– weekend; 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;

– Sfântul Andrei; 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României.

Angajații vor putea beneficia de patru zile libere consecutive fără să folosească zile de concediu. Cei care își pot lua liber și vineri, 27 noiembrie, pot transforma perioada într-o minivacanță de cinci zile.

Pentru cei care aleg să călătorească, rezervările făcute din timp pot reduce costurile, deoarece cererea pentru cazare și transport crește în apropierea perioadelor libere.

Crăciunul aduce un weekend prelungit

Ultima sărbătoare legală care cade într-o zi lucrătoare în 2026 este Crăciunul.

25 decembrie 2026 va fi vineri, ceea ce înseamnă un weekend prelungit de trei zile pentru cei mai mulți angajați.

În schimb, a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, va fi sâmbătă și nu va aduce o zi liberă suplimentară.

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Câte zile libere efective au mai rămas în 2026

Deși în calendar figurează cinci sărbători legale până la finalul anului, doar trei dintre acestea vor reprezenta zile libere suplimentare pentru angajații cu program standard:

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

25 decembrie – Crăciunul.

Celelalte două sărbători, 15 august și 26 decembrie, coincid cu weekendul.

Cum poți transforma zilele libere în vacanțe mai lungi

Planificarea atentă a concediului poate transforma câteva zile libere într-o perioadă mai lungă de relaxare.

Cele mai bune variante rămase pentru 2026 sunt:

27 noiembrie + 30 noiembrie + 1 decembrie – posibilitatea unei minivacanțe de până la cinci zile;

– posibilitatea unei minivacanțe de până la cinci zile; 25 decembrie – weekend prelungit de Crăciun.

Zilele libere pot fi folosite nu doar pentru odihnă, ci și pentru activități recreative, călătorii sau petrecerea unui timp de calitate alături de familie și prieteni.

Calendarul din 2026 oferă, așadar, câteva oportunități bune pentru minivacanțe, iar cea mai atractivă perioadă rămâne sfârșitul lunii noiembrie, când o singură zi de concediu poate prelungi semnificativ timpul liber, potrivit wall-street.ro.