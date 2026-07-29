Când intră alocațiile pentru copii în august 2026. Data la care părinții primesc banii pe card și prin Poștă

Data plății alocațiilor pentru copii în august 2026

Pentru părinții care primesc alocația de stat pentru copii pe card, plata este programată în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În august 2026, însă, data de 8 cade într-o zi de sâmbătă, motiv pentru care virarea banilor este așteptată în prima zi lucrătoare următoare.

Astfel, alocațiile pentru copii aferente lunii august 2026 ar urma să fie virate pe card începând de luni, 10 august 2026.

Nu este de așteptat ca plata să fie făcută mai devreme, respectiv vineri, 7 august, deoarece procedura obișnuită este ca transferurile să fie efectuate după data stabilită atunci când aceasta coincide cu o zi nelucrătoare.

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Când primesc banii părinții care iau alocația prin Poșta Română

Pentru familiile care primesc alocația de stat prin mandat poștal, distribuirea banilor se face în prima jumătate a lunii august 2026.

Data exactă poate varia în funcție de traseul poștal și de programul factorilor poștali din fiecare localitate.

Cât este alocația pentru copii în 2026

În prezent, cuantumul alocației de stat diferă în funcție de vârsta copilului.

Copiii cu vârsta între 2 și 18 ani beneficiază de o alocație lunară de aproximativ 300 de lei.

Copiii cu vârsta de până la 2 ani primesc o alocație lunară de peste 700 de lei.

Copiii cu dizabilități beneficiază de cuantumuri majorate, care pot depăși 700 de lei lunar, în funcție de categoria de vârstă și situația prevăzută de legislație.

Alocațiile pentru copii, bani importanți pentru familii în vacanța de vară

Luna august reprezintă o perioadă în care multe familii folosesc banii proveniți din alocații pentru cheltuieli legate de vacanță, rechizite, haine sau pregătirea pentru noul an școlar.

Pentru părinți, data virării alocațiilor este un reper important în fiecare lună, mai ales în perioadele cu cheltuieli suplimentare pentru copii.

Așadar, alocațiile pentru copii din august 2026 ar urma să fie plătite pe card începând cu luni, 10 august 2026, iar cele prin Poștă vor fi distribuite în prima parte a lunii.

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