Povestea Indiei în calendarul Pirelli 2027: Rochii aurii, sitar și străzi istorice

Originară din Hyderabad și fostă studentă la Universitatea din New York, Mandava spune că apariția în calendarul Pirelli reprezintă un moment important în cariera ei, dar recunoaște că a avut inițial rezerve din cauza imaginii istorice a publicației.

„Nu am fost foarte entuziasmată de erotismul trecut al calendarului Pirelli și de aceste asocieri”, a declarat modelul, explicând că a apreciat eforturile organizatorilor de a crea un proiect în care să se simtă reprezentată.

Calendarul Pirelli, de-a lungul timpului

Lansat în anii 1960 ca instrument de promovare pentru compania italiană de anvelope Pirelli, calendarul a devenit în timp una dintre cele mai prestigioase publicații de fotografie de modă din lume. De-a lungul deceniilor, acesta a inclus numeroase supermodele și personalități internaționale.

În același timp, proiectul a fost criticat pentru lipsa diversității și modul în care femeile au fost adesea prezentate. În ultimii ani, calendarul a încercat astfel să își schimbe direcția, punând accent pe povești personale, cultură și reprezentare.

Ediția dedicată Indiei apare într-un moment în care industria modei internaționale acordă o atenție tot mai mare patrimoniului artistic și meșteșugurilor indiene.

India pe scena modei globale

În ultimii ani, marile case de modă au început să recunoască influența artizanilor și tehnicilor tradiționale indiene. În 2023, Dior a organizat un spectacol la Mumbai, în apropierea monumentului Gateway of India, punând în centrul atenției meșteșugurile și broderiile locale.

Ulterior, Prada a fost criticată după ce a prezentat sandale asemănătoare cu tradiționalele modele Kolhapuri chappal, originare din vestul Indiei. Casa de modă a recunoscut ulterior legătura cu tradiția indiană și a inițiat discuții cu artizanii locali.

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O poveste foto despre contrastele Indiei

Proiectul calendarului Pirelli 2027 a fost conceput inițial ca o colaborare între fotograful indian Raghu Rai și norvegianul Sølve Sundsbø. După moartea lui Rai, în aprilie 2026, fiica sa, fotografa Avani Rai, a preluat partea tatălui său din proiect.

Aceasta a ales să surprindă India dincolo de imaginile turistice convenționale, fotografiind scene în zone istorice din Delhi, piețe de flori, străzi vechi, râpe și cinematografe tradiționale.

„Reprezentarea întregii Indii este imposibilă”, a explicat Avani Rai, precizând că obiectivul său a fost surprinderea unor „universuri multiple coexistente” și a contrastelor care definesc țara.

Sitarul indian și noile imagini ale frumuseții sud-asiatice

Printre participante se află și muziciana Anoushka Shankar, cunoscută pentru contribuția sa la popularizarea sitarului indian pe scena internațională. Ea consideră că apariția păsării în calendar reprezintă o schimbare majoră în modul în care cultura sud-asiatică este percepută în Occident.

„Când eram adolescentă în Marea Britanie sau în Statele Unite, nu eram considerați oameni frumoși”, a spus Shankar, adăugând că în ultimul deceniu reprezentarea sud-asiatică în cultura globală s-a schimbat semnificativ.

Fotografia sa din calendar o va prezenta alături de sitarul său, un simbol cultural care, spune ea, ar fi fost greu de imaginat într-un astfel de context în trecut.

Padma Lakshmi: „Există multe feluri de frumusețe indiană”

Modelul, autoarea și prezentatoarea culinară Padma Lakshmi apare pentru a doua oară în calendarul Pirelli. Revenirea în India pentru această producție are o semnificație personală.

„Întoarcerea în India pentru această ședință foto mă face să par, într-un fel, mult mai feminină. Am crescut într-o casă de femei indiene și asociez cel mai vechi talisman al feminității mele cu acele femei.”, a spus Lakshmi.

La 55 de ani, ea este una dintre cele mai mature prezențe din această ediție și consideră că proiectul transmite un mesaj despre diversitatea frumuseții.

„Mult timp am văzut un singur tip de frumusețe indiană, definit de anumite gusturi sau stereotipuri. Această ediție arată multiplele fațete ale femeii indiene în lumea contemporană”, a afirmat Lakshmi.

Calendarul Pirelli 2027 propune astfel o nouă perspectivă asupra uneia dintre cele mai cunoscute publicații de fotografie de modă din lume,în care tradiția, cultura și identitatea indiană devin elemente centrale ale imaginii globale, notează theguardian.com.