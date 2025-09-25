Zile libere de Crăciun și Revelion. Angajații vor beneficia de două minivacanțe la sfârșitul anului

Prima zi de Crăciun, 25 decembrie 2025, va fi într-o zi de joi, astfel că salariații vor avea parte de un weekend prelungit, de joi, 25 decembrie, până duminică, 28 decembrie.
Zile libere de Crăciun
25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)
26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)
Zile libere de Revelion
1 ianuarie 2026 va fi ot într-o zi de joi, ceea ce înseamnă un nou weekend prelungit.
1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi)
2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)
Alte zile libere la final de 2025
Zile libere la sfârșitul anului 2025:
30 noiembrie 2025 – Sfântul Andrei (duminică)
1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României (luni)
Zile libere ianuarie 2026
1 ianuarie – Anul Nou (joi)
2 ianuarie – a doua zi de Anul Nou (vineri)
6 ianuarie – Boboteaza (marți)
7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)
24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)