Zile libere de Crăciun și Revelion. Angajații vor beneficia de două minivacanțe la sfârșitul anului

Prima zi de Crăciun, 25 decembrie 2025, va fi într-o zi de joi, astfel că salariații vor avea parte de un weekend prelungit, de joi, 25 decembrie, până duminică, 28 decembrie.

Zile libere de Crăciun

25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)

26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)

Zile libere de Revelion

1 ianuarie 2026 va fi ot într-o zi de joi, ceea ce înseamnă un nou weekend prelungit.

1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi)

2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)

Alte zile libere la final de 2025

Zile libere la sfârșitul anului 2025:

30 noiembrie 2025 – Sfântul Andrei (duminică)

1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României (luni)

Zile libere ianuarie 2026

6 ianuarie – Boboteaza (marți)

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)