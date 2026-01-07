Tranzacție finalizată: O mare companie americană a cumpărat o fabrică din România

Compania din Statele Unite a avut venituri de peste 12 miliarde de dolari în 2024 și 15.540 de angajați. Westlake este cel mai mare producător de polietilenă de joasă densitate din SUA și are o capitalizare de piață de circa 10 miliarde de dolari, notează Profit.ro.

Detaliile tranzacției

Grupul portughez ACI/Perplastic, producător global de materiale plastice pentru fire și cabluri, cu operațiuni în Mexic, Portugalia, România și Tunisia, intră în portofoliul Westlake, consolidând poziția americilor pe piața compounding-ului avansat.

În 2024, ACI a raportat vânzări de 210 milioane euro global iar fabrica românească are o cifră de afaceri de 128,2 milioane lei, profit net de circa 700.000 lei și 34 angajați.

Strategia de expansiune Westlake

Cu sediul în Houston, Texas, Westlake s-a dezvoltat prin achiziții majore: Vinnolit (2014), Axiall (3,8 miliarde dolari, 2016), Boral SUA (2,2 miliarde, 2021) și epoxidurile Hexion (2022).

Tranzacția cu ACI adaugă tehnologii de nișă, promițând dezvoltare pentru unitatea de la Arad în construcții, auto și ambalaje.