UE alocă granturi de un miliard de euro pentru proiecte militare inovatoare

Peste 600 de entități juridice din statele membre ale UE și Norvegia vor participa la proiectele susținute de aproape un miliard de euro din finanțarea UE. Consorțiile reunesc întreprinderi mici și mijlocii, universități, centre de cercetare și companii mari, scrie defence-industry.eu.

Proiectele sunt concepute pentru a îndeplini prioritățile stabilite în agenda „Pregătire de Apărare 2030” și pentru a aborda lacunele de capabilități identificate de statele membre. Acestea se concentrează pe apărarea aeriană și antirachetă, drone și sisteme antidrone, inteligență artificială, tehnologii cuantice și mobilitate militară.

Acordurile de grant marchează începutul unor proiecte exemplare de cercetare și dezvoltare care îmbunătățesc capacitățile de apărare aeriană și antirachetă ale Europei, cum ar fi:

BEAST, care își propune să dezvolte tehnologii de ultimă generație pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea amenințărilor aeriene, consolidând astfel semnificativ sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă ale UE;

GARUDA, care va dezvolta sisteme de luptă aeriană de generație următoare care încorporează soluții inovatoare pentru a îmbunătăți atât capacitățile aeriene ofensive, cât și cele defensive, contribuind la o pregătire completă pentru apărarea antirachetă.

De asemenea, au fost demarate proiecte care sprijină dezvoltarea unei Apărări Europene împotriva Dronelor, cum ar fi:

UAV-uri mici, concentrate pe dezvoltarea de sisteme aeriene compacte fără pilot pentru desfășurare tactică rapidă;

VANTAGE, care va putea îndeplini diverse sarcini de comandă, control, comunicații, computere, informații, supraveghere și recunoaștere (C4ISR), precum și atacuri cinetice.

Comisia Europeană a declarat că lucrările nou lansate demonstrează efortul colectiv al Bazei Tehnologice și Industriale de Apărare Europeană pentru a asigura siguranța pe termen lung a Europei.