x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Miruță, reacție după amânarea de la CCR: „Vă cam bateți joc”

Miruță, reacție după amânarea de la CCR: „Vă cam bateți joc”

de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   11:12
Miruță, reacție după amânarea de la CCR: „Vă cam bateți joc”
Sursa foto: Hepta/Radu Miruță

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat după ce ședința de luni a Curții Constituționale a României a fost din nou amânată: „Vă cam bateți joc”.

Ministrul Radu Miruță (USR) a reacționat la puțin timp după ce ședința CCR care viza pensiile magistraților, programată luni de la ora 10.00, a fost din nou amânată.

„CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției! Nu se poate să fii judecător CCR și să ieși din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecați și asumați-vă, nu vă bateți joc”, a fost mesajul transmis pe Facebook de Radu Miruță.

Ședința Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce luni plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Radu Miruță ccr amanare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri