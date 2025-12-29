UPDATE Ședința CCR pentru pensiile magistraților s-a încheiat din nou cu o amânare

UPDATE:

Ședința de deliberări nu a putut fi finalizată nici luni, iar plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar, fiind prezenți doar cinci din cei nouă judecători.

Președinta a precizat că întreruperea deliberărilor poate fi legal realizată doar dacă este cerută de un judecător și justificată pentru o mai bună studiere a problemelor dezbătute. De asemenea, a subliniat că studiile de impact nu sunt relevante pentru analiza constituționalității legilor, fiind un criteriu care nu face obiectul controlului Curții în prezent, deși există opinii minoritare care consideră că ar putea fi utile.

„În ședința care a fost abilită pentru ieri, data de 28 decembrie, plenul a început în formație completă, el s-a diminuat pe parcursul ședinței. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc”, a declarat Simina Tănăsescu, președinta CCR.

„Prevederea legală stabilește că întreruperea deliberărilor poate fi realizată, dacă, din punct de vedere procedural, ea este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbaterii. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât ședința de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi și nu o să se termine până la următorul termen”, a mai spus aceasta.

Simina Tănăsescu a anunțat că următorul termen a fost stabilit pentru data de vineri, 16 ianuarie, la ora 10.00.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Ședința CCR de luni s-a încheiat. S-a dat amânare din nou. Următoarea ședință a fost fixată pentru 16 ianuarie.

Doar 5 dintre cei 9 judecători au fost prezenți în sală.

La ședință a participat președinta CCR, Simina Tănăsescu, alături de judecătorii Laura Scântei, Asztalos Csaba, Mihaela Ciochină și Dacian Dragoș.

De cealaltă parte, judecătorii Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc nu sunt prezenți

Actul normativ vizează schimbări majore în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților.

Sesizarea a fost transmisă CCR după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua variantă a proiectului de lege. Judecătorii Înaltei Curți au decis în unanimitate să conteste actul normativ, susținând că noile reglementări afectează independența justiției și conduc, în fapt, la desființarea pensiei de serviciu pentru magistrați. Decizia a fost adoptată cu votul tuturor celor 102 judecători prezenți.

Prima formă a legii privind pensiile magistraților a fost respinsă de Curtea Constituțională pe 20 octombrie, motivarea fiind legată de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiectul de reformă aflat în prezent în analiza CCR prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, este propusă creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă etapizat. Perioada de tranziție este stabilită la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026, timp în care vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an. Conform proiectului, în anul 2042, magistrații ar urma să se poată pensiona la vârsta de 65 de ani.

Curtea Constituțională a intrat în dezbaterea legii și în cursul zilei de duminică, însă pronunțarea unei decizii a fost amânată.

La un moment dat, dezbaterile au fost suspendate temporar, iar ulterior ședința nu a mai putut continua din cauza lipsei cvorumului, după ce judecători propuși de PSD ar fi părăsit sala.

(sursa: Mediafax)