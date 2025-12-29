Managerii estimează creșteri de prețuri și scăderi ale numărului de angajați în următoarele 3 luni

Potrivit tendințelor în evoluția activității economice în perioada decembrie 2025-februarie 2026, publicate luni de INS, managerii din comerț, industrie și construcții, chestionați în cadrul sondajului, nu sunt optimiști.

Astfel, pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni scădere moderată a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de -8,7%.

Se estimează, de asemenea, scădere moderată și a numărului de salariați (sold conjunctural -6,3%), în timp ce prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +24,6%.

Potrivit opiniilor exprimate de manageri în luna decembrie, volumul producției din sectorul construcții va avea o tendință descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -24,5%).

De asemenea, se preconizează o diminuare și a numărului de salariați (sold conjunctural -15,1%), dar și o creștere a prețurilor lucrărilor de construcții (sold conjunctural de +35,3%).

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -6,6 %). În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de ușoară creștere a numărului de salariați (sold conjunctural +10,7%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de 35,2% dintre respondenți, iar scăderi de doar 1,8 %, soldul conjunctural fiind astfel de +33,4%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -4,2%.

În sectorul serviciilor, numărul salariaților este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,6%.

Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +17,5%.

(sursa: Mediafax)