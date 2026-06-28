Mesaje de Sfinții Petru și Pavel 2026. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani!” pentru cei dragi

Cu această ocazie, sute de mii de români care poartă numele Petru, Petre, Petrișor, Pavel, Paul, Paula, Paulina, Petronela sau derivatele acestora își serbează onomastica.

Dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care își sărbătoresc ziua numelui, iată o selecție cu cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite prin mesaj, WhatsApp, Facebook sau SMS.

Mesaje clasice de La Mulți Ani

La mulți ani! Sfinții Apostoli Petru și Pavel să îți ocrotească pașii, să îți aducă sănătate, liniște, bucurii și împliniri în fiecare zi.

Fie ca această zi sfântă să îți aducă pace în suflet, iubire în familie și multe motive de fericire. La mulți ani!

Îți doresc o zi de nume plină de zâmbete, oameni dragi și momente frumoase. La mulți ani de Sfinții Petru și Pavel!

Să ai parte de sănătate, noroc și binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ceea ce faci. La mulți ani!

Mesaje emoționante

În această zi de sărbătoare, îți doresc ca lumina Sfinților Petru și Pavel să îți călăuzească pașii și să îți ofere puterea de a trece peste orice încercare. La mulți ani!

Fie ca fiecare vis al tău să prindă aripi, iar fiecare zi să îți aducă un nou motiv de recunoștință. Să ai o viață plină de iubire și liniște!

Astăzi este despre tine. Bucură-te de fiecare clipă și primește cu inima deschisă toate urările celor care te prețuiesc. La mulți ani binecuvântați!

Mesaje scurte pentru SMS sau WhatsApp

La mulți ani! Să ai parte de sănătate, iubire și noroc!

O zi de nume minunată și un an plin de reușite!

Dumnezeu să te ocrotească și să îți împlinească toate dorințele!

Îți doresc o zi plină de bucurii și oameni frumoși alături!

La mulți ani cu sănătate, pace și multe zâmbete!

Urări pentru familie

Dragă mamă, îți doresc să fii mereu sănătoasă, iubită și înconjurată de oameni care îți aduc bucurie. La mulți ani de ziua numelui!

Dragă tată, să ai putere, sănătate și multe motive de mândrie. Dumnezeu să te binecuvânteze în fiecare zi!

Dragă bunică, îți mulțumim pentru iubirea și grija pe care ni le oferi. Îți dorim ani mulți și frumoși, cu sănătate și liniște.

Mesaje pentru prieteni și colegi

La mulți ani! Îți doresc succes în tot ceea ce faci, sănătate și oameni frumoși alături.

Să ai o zi specială și un an plin de realizări, zâmbete și momente memorabile!

Îți doresc ca toate planurile tale să se transforme în reușite. La mulți ani și o zi minunată!

Mesaje religioase

Sfinții Apostoli Petru și Pavel să îți fie mereu ocrotitori și călăuzitori. Dumnezeu să îți dăruiască sănătate, credință și pace în suflet.

Fie ca harul lui Dumnezeu să îți lumineze drumul și să îți aducă binecuvântări în fiecare zi. La mulți ani!

În această zi sfântă, mă rog ca Dumnezeu să îți dăruiască putere, înțelepciune și bucurie alături de cei dragi.

Cine își sărbătorește onomastica de Sfinții Petru și Pavel

Pe 29 iunie își serbează ziua numelui cei care poartă nume precum Petru, Petre, Petrișor, Petrică, Petronela, Petra, Pavel, Paul, Paula, Paulina, Paulin, Pavăl, Pătru, Petruț, Petrița și alte derivate.

Indiferent dacă alegi un mesaj simplu sau unul emoționant, cel mai important este ca urarea să fie sinceră și transmisă din inimă. Un „La mulți ani!” spus cu drag poate face această zi și mai frumoasă pentru cei care își sărbătoresc onomastica.