BBC: De ce au fost arestați Andrew și Tristan Tate în SUA. Toate acuzațiile și pașii procedurii de extrădare în Regatul Unit

Cei doi frați, care dețin atât cetățenie britanică, cât și americană, au fost reținuți de US Marshals în Miami și urmează să compară în fața unei instanțe federale din Statele Unite. Procurorii britanici încearcă acum să obțină transferul lor în Regatul Unit, unde sunt acuzați de infracțiuni extrem de grave.

Noi acuzații împotriva lui Andrew și Tristan Tate

Potrivit Crown Prosecution Service (CPS), Andrew Tate se confruntă cu șapte noi capete de acuzare pentru viol, trei acuzații privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei acuzații de agresiune care au provocat vătămări corporale și alte 19 acuzații referitoare la imagini indecente cu minori și materiale pornografice extreme, potrivit BBC.

Fratele său, Tristan Tate, este acuzat de două infracțiuni de viol, o agresiune sexuală și trei fapte privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Anchetatorii britanici susțin că presupusele infracțiuni ar fi fost comise în perioada iulie 2010 – august 2017.

În urma noilor acuzații, Andrew Tate ajunge la un total de 42 de capete de acuzare în Regatul Unit, în timp ce Tristan Tate este cercetat pentru 17 infracțiuni.

Reprezentanții CPS au precizat că noile acuzații au fost formulate după analizarea unui nou dosar de probe transmis de Poliția din Bedfordshire, iar numărul presupuselor victime din acest dosar a crescut la șapte.

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Cine sunt Andrew și Tristan Tate

Andrew Tate a devenit cunoscut publicului larg în 2016, după participarea la ediția britanică a emisiunii „Big Brother”. Apariția sa în competiție s-a încheiat rapid, după difuzarea unor imagini care păreau să îl surprindă agresând o femeie.

La acel moment, Tate a susținut că înregistrarea fusese editată și că imaginile prezentau o situație denaturată.

Ulterior, fostul campion de kickboxing și-a construit o imagine controversată în mediul online, promovând un stil de viață extravagant și declarații care au generat numeroase reacții. El a acumulat peste 10 milioane de urmăritori pe platforma X și a fost suspendat temporar pentru comentarii considerate misogine, înainte de a fi readmis pe rețeaua de socializare.

Tristan Tate este fratele său mai mic și a apărut frecvent în conținutul online publicat de Andrew.

Cum s-a ajuns la arestarea din Statele Unite

Frații Tate au locuit în ultimii ani în România, unde sunt implicați într-o anchetă penală separată. În 2024, autoritățile britanice au obținut mandate europene de arestare, urmărind transferul lor în Marea Britanie după încheierea procedurilor judiciare din România.

După ridicarea restricțiilor de călătorie impuse de autoritățile române, la începutul anului 2025, Andrew și Tristan Tate au putut părăsi țara și au ajuns în Statele Unite.

Arestarea lor în Miami reprezintă primul pas al procedurii de extrădare solicitate oficial de Marea Britanie.

Vor fi extrădați în Marea Britanie?

Departamentul american al Justiției a confirmat că reținerea celor doi a avut loc în cadrul procedurilor de extrădare.

Statele Unite și Regatul Unit au încheiat un tratat bilateral care permite extrădarea persoanelor acuzate de infracțiuni sancționate în ambele state cu pedepse de cel puțin un an de închisoare.

În cazul unei solicitări formulate de autoritățile britanice, Crown Prosecution Service întocmește documentația juridică necesară, care este certificată de un judecător și transmisă Ministerului de Interne britanic. Ulterior, cererea este înaintată autorităților americane prin canalele diplomatice.

După analizarea solicitării de către Departamentul de Stat al SUA, cazul ajunge în fața instanțelor federale americane. Decizia finală privind extrădarea aparține secretarului de stat al Statelor Unite, Marco Rubio.

În perioada următoare, judecătorii americani vor analiza dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de tratatul de extrădare dintre cele două state.

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Reacția apărării

Avocatul american al fraților Tate, Joseph McBride, a anunțat că aceștia urmau să fie prezentați în fața instanței imediat după arestare.

Într-un comunicat public, McBride a susținut că Andrew și Tristan Tate sunt nevinovați și a calificat noile acuzații formulate de autoritățile britanice drept un demers cu motivație politică.

Apărarea afirmă că dosarul reprezintă o reacție la acțiunile judiciare inițiate de frații Tate în Statele Unite și susține că instanțele americane vor analiza independent probele înainte de a lua o decizie privind extrădarea.