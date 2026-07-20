Coșmarul din spatele cuplurilor „perfecte": o tânără nu mai putea ieși din casă de frică să nu-și înșele iubitul

„Nu mai puteam ieși din casă, mi-era frică să nu-l înșel"

Sophia are 24 de ani, este creatoare de conținut și lucrează ca ospătăriță în Leeds, Marea Britanie. De peste un an este într-o relație pe care o descrie drept una frumoasă, dar spune că trăiește permanent cu senzația că ceva nu e în regulă. La un moment dat, anxietatea a devenit atât de puternică încât nu mai reușea să funcționeze normal, potrivit BBC.

Tânăra povestește că, în perioadele cele mai grele, ajunsese să stea în pat toată ziua, incapabilă să meargă la muncă, în timp ce căuta compulsiv confirmări de la inteligența artificială pentru fiecare gând care îi trecea prin cap legat de partener.

Ceea ce trăiește Sophia nu este doar „nesiguranță normală într-o relație", explică medicii. Este o formă specifică de tulburare obsesiv-compulsivă, care nu se limitează la câteva gânduri trecătoare, ci devine un ciclu epuizant de îndoieli, verificări și nevoie constantă de liniștire.

Ce este, de fapt, relationship OCD

Potrivit profesorului David Veale, psihiatru consultant în cadrul South London and Maudsley NHS Trust, diferența majoră dintre ROCD și grijile obișnuite dintr-un cuplu este intensitatea și timpul pierdut. El explică faptul că aceste gânduri pot consuma ore întregi din zi și generează un nivel de anxietate mult peste ceea ce experimentează cineva într-o relație sănătoasă, unde astfel de temeri nu ajung să domine cotidianul.

Deși OCD afectează, conform datelor oficiale, aproximativ 1,2% din populația Marii Britanii, nu există statistici separate pentru forma legată de relații, ceea ce face dificilă estimarea reală a numărului de persoane afectate. Cercetătorii spun că nu e clar dacă femeile sunt mai predispuse decât bărbații, deși impresia specialiștilor este că fenomenul pare ușor mai frecvent în rândul femeilor.

Guy Doron, psiholog clinician la Reichman University din Israel și unul dintre primii cercetători ai acestei tulburări, spune că, atunci când a început să studieze subiectul acum mai bine de un deceniu, informațiile disponibile erau aproape inexistente. Astăzi, însă, numărul persoanelor care cer ajutor specializat pentru ROCD este în creștere constantă, iar vizibilitatea tot mai mare pe rețelele sociale pare să contribuie la acest trend.

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Când dragostea devine un motiv de panică

Specialiștii vorbesc despre două forme principale ale acestei tulburări. Prima este centrată pe relație în sine — persoana se îndoiește constant de propriile sentimente. A doua este centrată pe partener, unde atenția se mută spre eventualele „defecte" ale celuilalt. De obicei, simptomele apar în relațiile romantice, dar pot influența și alte tipuri de legături din viața unei persoane.

Un detaliu interesant este acela că momentele considerate fericite într-o relație — mutatul împreună, oficializarea relației sau chiar căsătoria — pot funcționa ca un declanșator al crizelor.

În cazul Sophiei, tulburarea obsesiv-compulsivă exista deja înainte de relația actuală, dar se manifesta prin frica de contaminare și igienă excesivă, ajungând să se spele pe mâini de zeci de ori pe zi. Când l-a cunoscut pe actualul partener, într-un bar de Valentine's Day, se simțea bine și prezentă în relație. Însă, pe măsură ce lucrurile au devenit mai serioase, obsesiile s-au mutat direct asupra cuplului.

Cele mai mici detalii — o ținută care nu-i plăcea, un stil de păr diferit — puteau declanșa un val de îndoieli copleșitoare. Tânăra mărturisește că, deși nu voia deloc să pună capăt relației, o parte din mintea ei o îndemna constant să facă exact asta.

Rolul rețelelor sociale în amplificarea anxietății

Potrivit lui Guy Doron, imaginea idealizată a iubirii promovată pe rețelele sociale poate alimenta direct această tulburare, pentru că romantizează relațiile și creează un standard imposibil de atins. Comparația constantă cu „cuplurile perfecte" din mediul online devine un factor de risc suplimentar pentru cei predispuși la ROCD.

Gracie, în vârstă de 24 de ani, lucrează pentru o organizație de sănătate mintală în Bristol și trăiește cu această afecțiune de șapte ani. Pentru ea, problema nu sunt neapărat fotografiile cuplurilor fericite, ci mesajele care le însoțesc — expresii precum „când știi, știi" sau ideea că trebuie să fii absolut sigur că ai găsit persoana potrivită. Aceste formulări, spune ea, pot deveni copleșitoare pentru cineva care se luptă deja cu îndoieli constante.

Gracie ține să sublinieze un aspect esențial: relationship OCD nu înseamnă lipsă de iubire. Dimpotrivă, explică ea, tulburarea tinde să se agațe exact de lucrurile care contează cel mai mult pentru o persoană, ceea ce poate genera sentimente puternice de vinovăție și disperare.

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Cum se tratează și unde poți cere ajutor

Atât Sophia, cât și Gracie au încercat, de-a lungul timpului, tratamente medicamentoase și terapie cognitiv-comportamentală (CBT), însă au fost nevoite să se informeze suplimentar singure, prin cercetări online și materiale video, din lipsa unor resurse ușor accesibile.

Organizația OCD Action recomandă ca primul pas să fie o discuție cu medicul de familie despre modul în care gândurile intruzive afectează viața de zi cu zi. La rândul său, Guy Doron sfătuiește evitarea „testării" partenerului în încercarea de a obține liniștire, pentru că acest comportament întreține de fapt ciclul obsesiv, și recomandă limitarea timpului petrecut pe rețele sociale sau aplicații de dating, unde comparațiile constante pot adânci nesiguranța.