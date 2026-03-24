Superstiții de Buna Vestire, pe regiuni: de ce trebuie să ai bani în buzunar când auzi cucul

Pe lângă semnificația religioasă, românii respectă numeroase tradiții și superstiții, diferite de la o regiune la alta. Se spune că așa cum este ziua de Buna Vestire, așa va fi tot anul.

Mai jos sunt cele mai cunoscute superstiții din România, pe regiuni istorice.

Superstiții de Buna Vestire în Muntenia

În Muntenia, Buna Vestire este considerată ziua în care cucul cântă pentru prima dată, iar oamenii trebuie să fie veseli și cu bani în buzunar.

Superstiții:

Dacă te prinde cântatul cucului supărat sau flămând, vei avea un an greu.

Este bine să ai bani în buzunar când auzi cucul, ca să ai bani tot anul.

Nu este bine să dormi mult în această zi – se spune că vei fi somnoros și fără spor tot anul.

Se aprind focuri în curți pentru a alunga spiritele rele și pentru a aduce căldura.

Se pune pâine și sare pe prag pentru îngeri.

Superstiții de Buna Vestire în Moldova

În Moldova, sărbătoarea se mai numește Ziua Cucului și este legată de noroc, sănătate și recolte.

Tradiții:

Oamenii numără de câte ori cântă cucul – atâția ani mai au până la căsătorie (pentru fete).

Dacă cucul cântă din spate – semn rău.

Dacă cucul cântă din dreapta – noroc.

Se afumă casa cu tămâie pentru a alunga relele.

Nu este bine să te cerți – vei avea necazuri tot anul.

Superstiții de Buna Vestire în Transilvania

În Transilvania, accentul cade pe protecția casei și a animalelor.

Tradiții:

Se afumă grajdurile și animalele pentru a fi ferite de boli.

Se pun unelte de fier la ușă pentru a alunga spiritele rele.

Nu se dă nimic cu împrumut – se spune că îți dai norocul din casă.

Dacă plouă de Buna Vestire, anul va fi bun pentru recoltă.

Dacă este frig, primăvara va întârzia.

Superstiții de Buna Vestire în Banat

În Banat, ziua este legată de muncă și belșug.

Tradiții:

Oamenii nu au voie să lucreze în gospodărie – cine lucrează va avea ghinion.

Se mănâncă pește pentru sănătate și spor.

Se spune că în această zi se întorc rândunelele.

Dacă auzi primul cuc, trebuie să arunci bani spre cer ca să ai noroc.

Superstiții de Buna Vestire în Maramureș

În Maramureș, sărbătoarea are rol de protecție împotriva răului.

Tradiții:

Se fac focuri în curți și livezi.

Se ocolesc pomii cu foc pentru a avea rod bogat.

Nu este bine să te speli pe cap – îți albește părul repede.

Nu se ceartă și nu se folosesc cuvinte urâte.

Ce nu ai voie să faci de Buna Vestire – superstiții generale

În toată România se respectă câteva reguli:

Nu se ceartă – aduce necazuri.

Nu se muncește – este sărbătoare mare.

Nu se spală rufe.

Nu se coase.

Nu se împrumută bani.

Nu se aruncă gunoiul din casă – îți arunci norocul.

Nu este bine să fii trist – vei fi trist tot anul.

Ce este bine să faci de Buna Vestire

Să mănânci pește – pentru sănătate și spor.

Să ai bani în buzunar.

Să aprinzi o lumânare.

Să te rogi pentru familie.

Să dai de pomană.

Să fii vesel și împăcat cu toată lumea.

Semnificația cucului de Buna Vestire

Cucul este considerat vestitorul primăverii și pasăre magică în tradiția populară.

Se spune că:

Cucul îți spune câți ani mai ai de trăit.

Îți spune câți ani mai ai până la căsătorie.

Dacă nu cântă cucul până la Buna Vestire, vara va fi secetoasă.

Buna Vestire nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și una plină de tradiții și superstiții vechi de sute de ani. Românii cred că această zi influențează tot anul, de aceea există multe obiceiuri legate de noroc, bani, sănătate și iubire.

Este o zi în care oamenii trebuie să fie veseli, să mănânce pește, să nu se certe și să aibă bani în buzunar, pentru ca anul să fie bun și cu belșug.