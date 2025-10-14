12,2% creștere în sectorul beauty la Black Friday - Ce urmează în 2025?

Dacă odinioară clienții luau cu asalt magazinele fizice, acum experiența se mută, în mare parte, în online, permițând o selecție atentă a produselor direct de acasă. Cu puțină pregătire și disciplină, consumatorii pot naviga printre oferte, evitând capcanele cumpărăturilor impulsive și identificând adevăratele chilipiruri. Black Friday devine astfel un joc de strategie pentru cei care știu să profite inteligent de reduceri.

Planificarea și disciplina permit consumatorilor să descopere produsele de lux comercializate la cele mai avantajoase prețuri, în timp ce performanța sectorului de beauty la Black Friday 2024 ridică întrebarea firească: ce trenduri și oportunități va aduce anul 2025?

Black Friday 2024: Creșteri record și reduceri spectaculoase pentru cosmetice

În sezonul sărbătorilor online 2024 s-a înregistrat o creștere semnificativă în sectorul produselor de frumusețe, cu 12,2% față de anul precedent. Evenimentul Black Friday a avut un rol esențial în această evoluție, fiind un moment-cheie pentru cumpărătorii care urmăresc cu interes reducerile la produse cosmetice, parfumuri și articole de îngrijire personală. Tot mai mulți consumatori aleg să achiziționeze online aceste produse, confirmând tendința de creștere a încrederii în comerțul electronic și a popularității cumpărăturilor mobile.

Potrivit studiului Kantar România, liderul mondial în domeniul analizelor de marketing, interesul pentru produsele cosmetice a înregistrat în 2024, de Black Friday, cea mai mare creștere din ultimii ani. Cele mai interesate sunt femeile, în special din segmentele de vârstă 25-34 și 45-55 de ani, precum și persoanele din mediul rural, unde accesul la magazine fizice este mai limitat. Segmentul 25-34 de ani se remarcă printr-un interes peste medie pentru cosmetice (de 15%). De asemenea, acest studiu a arătat și faptul că bugetul mediu pe care românii l-au pregătit de Black Friday 2024 a urcat la 3.116 lei, în creștere față de anul anterior.

Estimările unor rapoarte prezentate de o companie de consultanță Frames, pe Agerpres, indică venituri totale de peste jumătate de miliard de euro pentru Black Friday 2024, la nivel național, pentru retailerii online și offline din România. Sectorul de beauty este menționat ca unul dintre jucătorii importanți, dar nu cu cifre separate detaliate.

În Black Friday 2024, produsele cosmetice au fost printre categoriile cu focus major, alături de articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte. Creșterea prețurilor a determinat clienții să se concentreze pe achiziții esențiale, iar comenzile de beauty au fost influențate de teama de scumpiri și de preferința pentru cumpărături online, în special de pe smartphone.

Sezonul Black Friday 2025: Cosmetice și articole de beauty online la prețuri fără precedent

În România, Black Friday 2025 va începe oficial pe 7 noiembrie, însă multe e-shopuri de beauty au demarat deja campanii cu reduceri și promoții speciale. Consumatorii pot profita de oferte pentru o gamă largă de produse, incluzând parfumuri, articole de machiaj, cosmetice de îngrijire a corpului, a tenului și a părului.

Retailerii online se pregătesc să transforme această perioadă într-o oportunitate unică pentru iubitorii de frumusețe, oferind reduceri substanțiale și pachete speciale care fac cumpărăturile mai avantajoase ca niciodată. În plus, navigarea facilă pe platformele digitale și posibilitatea de a comanda direct de pe smartphone le permite clienților să-și planifice achizițiile din timp, evitând aglomerația și oferind o experiență de shopping rapidă, plăcută și avantajoasă.

Pentru a profita cât mai bine de Black Friday, este recomandat să fii mereu cu ochii pe promoțiile exclusive și ofertele deosebite, care pot apărea doar pentru abonații newsletterelor sau pentru cei care au conturi deja create pe site-urile preferate. Este important să urmărești atent evoluția prețurilor, deoarece unele magazine pot ajusta prețurile înainte de eveniment pentru a oferi reduceri mai mari.

În această perioadă, clienții pot descoperi promoții Black Friday la parfumuri de lux, aduse de la cele mai populare branduri din lume, dar și reduceri semnificative la cosmetice, articole de machiaj și produse de îngrijire a corpului, a tenului și a părului, transformând evenimentul într-o oportunitate ideală pentru achiziții inteligente și cadouri rafinate.