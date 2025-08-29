4 cartiere din București unde găsești ansambluri rezidențiale cu numeroase spații verzi

Ansamblurile rezidențiale verzi pun accent pe crearea unor astfel de locuri în care poți să te relaxezi și să te reconectezi cu natura.

Iată, așadar, care sunt cartierele din București unde poți să găsești un apartament care beneficiază din plin de spații verzi.

Cartierul Floreasca

Cartierul Floreasca este unul dintre cele mai sigure și mai liniștite cartiere din București, fiind o zonă exclusivistă, cu locuințe premium. De aici ai acces la numeroase servicii și facilități și poți să te bucuri de natură. În acest cartier, urbanul se îmbină armonios cu natura prin străzile pline cu copaci și numeroasele clădiri moderne care se remarcă prin rafinament și accentul pus pe integrarea naturii în ritmul vieții cotidiene.

Parcul Verdi este ideal pentru plimbări liniștite, pentru picnicuri în aer liber sau chiar pentru o sesiune de jogging, în timp ce Lacul Floreasca adaugă un element de calm și pace. Situate la doar câțiva pași de Lacul Floreasca, apartamentele din ansamblul rezidențial One Floreasca Towers îți oferă posibilitatea de a te bucura de priveliști panoramice superbe asupra lacului.

Cartierul Tei

Cartierul Tei a trecut prin niște transformări spectaculoase de-a lungul timpului. De la o zonă industrială, acest cartier a fost revitalizat, devenind astfel un cartier liniștit, cu numeroase locuințe de lux. În ceea ce privește spațiile verzi, cartierul Tei se remarcă prin parcurile Tei și Circului, precum și prin Lacul Tei și proximitatea față de Lacul Plumbuita și Parcul Plumbuita.

De altfel, cartierul rezidențial One Lake District se află chiar pe malul lacului Plumbuita și îți oferă acces direct către lac și numeroase spații verzi. Cu alte cuvinte, ai natura chiar lângă locuința ta. Poți să te bucuri de plimbări în tihnă pe malul lacului sau să organizezi un picnic spontan în natură.

Cartierul Cotroceni

Cartierul Cotroceni reprezintă o combinație între căsuțe cochete, străduțe pitorești, clădiri moderne, proiecte de regenerare urbană și, bineînțeles, spații verzi generoase. De altfel, cel mai important spațiu verde pe care îl găsești aici este chiar Grădina Botanică.

În acest cartier se remarcă ansamblul rezidențial One Cotroceni Park, cea mai mare dezvoltare de regenerare urbană din centrul Bucureștiului. Acesta include numeroase spații verzi, piste de alergare în aer liber și apartamente cu grădină, tocmai pentru ca tu să te poți bucura din plin de natură și toate beneficiile pe care ți le oferă.

Cartierul Herăstrău

Nu puteam să vorbim despre zonele verzi din București fără să includem cartierul în care se află cel mai mare parc din oraș, Parcul Regele Mihai I. Cartierul Herăstrău se remarcă prin faptul că reprezintă o zonă sigură și liniștită, ideală pentru familii pentru copii. Iar proximitatea față de parc adaugă la beneficiile acestei zone, care oferă numeroase oportunități pentru a petrece cât mai mult timp în aer liber.

În parcul Herăstrău se organizează numeroase festivaluri și evenimente, poți să te plimbi cu barca pe lac, să bei cafeaua sau să iei cina pe malul lacului, ori pur și simplu să te bucuri de o plimbare liniștită pe aleile din parc.

În concluzie, Bucureștiul devine din nou un oraș verde, în special datorită dezvoltărilor imobiliare care pun accent pe integrarea spațiilor verzi și proximitatea față de parcurile și lacurile din vecinătate. Sunt revitalizate astfel numeroase zone cu potențial, care sunt transformate în adevărate oaze urbane.