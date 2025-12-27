Sindicatele din Marea Britanie vor uniune vamală cu UE pentru a crește nivelul de trai

Paul Nowak, secretar general al Congresului Sindicatelor din Marea Britanie (TUC), a declarat că premierul Keir Starmer ar trebui să construiască „cea mai strânsă relație economică și politică posibilă cu Europa”, atât din motive geopolitice, cât și pentru a face viața mai accesibilă din punct de vedere financiar pentru lucrători.

„Ultimele 12 luni au demonstrat că Administrația de la Casa Albă nu este aliatul de încredere despre care credeam întotdeauna că este, așa că trebuie să ai relația potrivită cu cel mai mare partener comercial al tău”, a declarat el pentru Financial Times.

Un astfel de acord ar însemna că o parte sau toate bunurile ar putea fi comercializate între Regatul Unit și UE fără controale vamale, însă ar limita totodată capacitatea Marii Britanii de a încheia alte acorduri comerciale.

În prezent, barierele comerciale nu doar că descurajează investițiile în Marea Britanie, ci sporesc și presiunile legate de costul vieții, a afirmat Nowak.

„Din punctul meu de vedere, este vorba despre protejarea locurilor de muncă de calitate din Regatul Unit și a lanțurilor de aprovizionare, dar și despre un impact practic asupra prețurilor din supermarketuri”, a spus el.

El a mai spus că TUC, care reprezintă 47 de sindicate, pledează de mult timp pentru legături mai strânse cu UE.

Declarațiile vin după comentariile ministrului britanic al Sănătății, Wes Streeting, care a spus săptămâna trecută că Marea Britanie a suferit o „lovitură economică masivă” din cauza Brexitului și că cea mai bună modalitate de a stimula creșterea economică ar fi „o relație comercială mai profundă cu UE”.