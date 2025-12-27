Președintele Nicușor Dan anunță că s-a întâlnit la Londra cu fiul lui Ion Rațiu

„Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, aläturi de familia sa, în mijlocul comunității de români. Nicolae Rațiu este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării noastre, iar prin Fundația pe care o conduce sprijină de decenii întregi tinerii români, acordându-le burse să urmeze studii superioare în Marea Britanie”, a scris Nicușor Dan.

Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei efectuate de președintele României la Londra, unde, pe 16 decembrie, Nicușor Dan s-a întâlnit la Ambasada României cu reprezentanți ai comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Tot la Londra, miercuri, 17 decembrie, șeful statului a avut întrevederi cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, precum și cu lideri ai unor companii britanice.

În cadrul vizitei, președintele Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham, de Regele Charles al III-lea.