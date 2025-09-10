Anunț de atribuire contract pentru închiriere Hala Laminor

Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
- Denumirea inițiatorului selecției de oferte: Algorithm Construcții S3 SRL , Cod de înregistrare fiscală: 37714360; Adresa: București, Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3;Telefon +40 741 229387 E-mail office@acs3.ro; Persoana de contact Simona Plecan. Pagina de internet: www.acs3.ro;
- Data publicării anunțului de selecție oferte: 3932/04.07.2025 publicat la data de 04.07.2025 pe website-ul ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 SRL www.acs3.ro., respectiv, în Ziarul Bursa nr. 120 Pagina 6, Vineri, 4 iulie 2025, Ziarul Jurnalul pagina 16, Vineri, 4 iulie 2025, Ziarul Curierul National nr 9397, pagina 8, Vineri, 4 iulie 2025
- Criteriile de atribuire:
i) valoarea suplimentară în euro a contribuției chiriașului pentru finalizarea lucrărilor la Spațiul Închiriat din Hala Laminor, peste cuantumul minim prevăzut în caietul de sarcini
ii) chiria anuala procentuala din cifra de afaceri anuala neta ofertata peste nivelurile minime din caietul de sarcini
- Număr oferte primite 1, număr oferte valabile 1
- denumirea şi sediul ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: KEB DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul social în localitatea Voluntari, oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Bd-ul Pipera nr.1/VI, Hyperion Towers, camera B4, etaj 4 inregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J2024000650238/29.01.2024, cod unic de inregistrare 49489989;
- durata contractului 35 ani
- nivelul tarifului de închiriere: la debutul Contractului 30,00% din cifra de afaceri neta anuala a chiriasului, dar nu mai putin de 2.500.000 euro +TVA pe an, 30,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥11.500.000 Euro, 31% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥11.750.000 Euro, 31,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥11.900.000 Euro, 32% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥12.100.000 Euro, 32,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥12.250.000 Euro, 33% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥12.450.000 Euro, 33,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥12.650.000 Euro, 34% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥12.850.000 Euro, 34,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥13.000.000 Euro, 35% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥13.250.000 Euro, 35,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥13.400.000 Euro, 36% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥13.600.000 Euro, 36,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥13.800.000 Euro, 37% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥14.000.000 Euro, 37,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥14.250.000 Euro, 38% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥14.450.000 Euro,38,50 % din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥14.700.000 Euro, 39% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥14.900.000 Euro, 39,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥15.150.000 Euro, 40% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥15.350.000 Euro, 40,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥15.600.000 Euro, 41% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥15.800.000 Euro, 41,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥16.000.000 Euro, 42% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥16.300.000 Euro, 42,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥16.550.000 Euro, 44% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥16.800.000 Euro, 45,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥17.000.000 Euro, 47% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥17.300.000 Euro, 48,50% din cifra de afaceri neta anuala cand CA neta este ≥17.500.000 Euro, 50% ≥17.800.000 Euro. Nivelul contribuției la investiții : 10.000.000 euro TVA inclus;
- data informării ofertantului despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 25.08.2025
- data transmiterii anunțului de atribuire în vederea publicării 09.09.2025
