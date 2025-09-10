Anunț de atribuire contract pentru închiriere Hala Laminor

Denumirea inițiatorului selecției de oferte: Algorithm Construcții S3 SRL , Cod de înregistrare fiscală: 37714360; Adresa: București, Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3;Telefon +40 741 229387 E-mail office@acs3.ro; Persoana de contact Simona Plecan. Pagina de internet: www.acs3.ro; Data publicării anunțului de selecție oferte: 3932/04.07.2025 publicat la data de 04.07.2025 pe website-ul ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 SRL www.acs3.ro., respectiv, în Ziarul Bursa nr. 120 Pagina 6, Vineri, 4 iulie 2025, Ziarul Jurnalul pagina 16, Vineri, 4 iulie 2025, Ziarul Curierul National nr 9397, pagina 8, Vineri, 4 iulie 2025 Criteriile de atribuire:

i) valoarea suplimentară în euro a contribuției chiriașului pentru finalizarea lucrărilor la Spațiul Închiriat din Hala Laminor, peste cuantumul minim prevăzut în caietul de sarcini

ii) chiria anuala procentuala din cifra de afaceri anuala neta ofertata peste nivelurile minime din caietul de sarcini