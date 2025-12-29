Jurnalul.ro › Continut platit › Anunt Licitatie cabinete medicale Anunt Licitatie cabinete medicale

Anunt Licitatie cabinete medicale

29 Dec 2025







Sursa foto: FB/U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Judeţean Constanţa

U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 51, având codul de identificare fiscală 2981739, organizează licitaţie publică, cu plic închis, în vederea închirierii a unui numar de 20 cabinete medicale, proprietate publică a județului Constanța, situate în incinta Policlinicii nr.2 din municipiul Constanța, avand destinație medicală, respectiv: