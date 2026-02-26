Banca Transilvania își consolidează prezența în Formula 1 cu două curse europene în 2026

După ce anul trecut sigla celei mai mari bănci din România a apărut pentru prima dată pe un monopost de Formula 1 — o premieră pentru piața bancară din România — instituția anunță că în 2026 va fi partener la Austrian Grand Prix, desfășurat la Speilberg în perioada 26–28 iunie, precum și la Hungarian Grand Prix, programat pe Hungaroring între 24 și 26 iulie.

Brandingul BT va fi vizibil pe monoposturile echipei, inclusiv pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri, în cadrul celor două curse europene.

Extinderea prezenței la două Mari Premii marchează un pas suplimentar în strategia de poziționare internațională a băncii, într-un context asociat performanței și inovației tehnologice la cel mai înalt nivel. Formula 1 reprezintă una dintre cele mai urmărite competiții sportive la nivel global, oferind vizibilitate într-un cadru internațional puternic.

Reprezentanții băncii anunță că, pe parcursul anului, parteneriatul va aduce beneficii și surprize pentru clienți, în linie cu experiențele premium asociate competiției. Detaliile privind aceste inițiative urmează să fie comunicate ulterior.

”Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu McLaren Mastercard Formula 1® Team, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate din McLaren.” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Prin participarea la două etape europene în 2026, Banca Transilvania continuă să își consolideze prezența într-un ecosistem global care pune accent pe precizie, competitivitate și excelență operațională.