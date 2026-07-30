Banca Transilvania spune poveștile medicilor-antreprenori, prin noua campanie dedicată Diviziei pentru Medici

În spatele unei clinici moderne nu se află doar investiții în tehnologie sau echipamente, ci, înainte de toate, se află medicul care a ales să își asume și rolul de antreprenor. Este un drum care presupune curaj, responsabilitate și dorința de a construi mai mult decât un loc în care sunt tratați pacienții: un sistem care poate schimba vieți și poate contribui la dezvoltarea unei comunități.

Aceste povești sunt în centrul noii campanii lansate de Banca Transilvania, „Suntem aici, unde bate inima României”.

Prin intermediul ei, banca aduce în atenție zece exemple de medici antreprenori care au construit afaceri medicale solide în diferite regiuni ale țării și care contribuie, zi de zi, la dezvoltarea sistemului privat de sănătate.

Aproape două decenii de parteneriat cu profesioniștii din sănătate

Campania reflectă o relație construită în aproape 19 ani, odată cu înființarea Diviziei pentru Medici, structura specializată prin care Banca Transilvania susține profesioniștii din domeniul medical.

În acest interval, banca a finanțat mii de spitale, clinici și cabinete medicale private, devenind cel mai mare finanțator al sectorului medical privat din România.

Astăzi, peste 60.000 de medici și business-uri medicale aleg să lucreze cu Banca Transilvania, iar unul din doi medici din România este client al băncii. Această prezență confirmă rolul pe care BT îl joacă în dezvoltarea unui sector aflat într-o continuă transformare.

Antreprenoriatul medical, prin ochii celor care îl construiesc

Poveștile prezentate în campanie demonstrează că succesul în antreprenoriatul medical nu apare peste noapte.

În cazul medicului primar ORL Daniela Ionescu, dezvoltarea propriei rețele de clinici a însemnat asumarea unei noi perspective asupra profesiei:

„A însemnat să trec de la responsabilitatea pentru fiecare pacient pe care îl consultam la responsabilitatea pentru un întreg sistem de îngrijire medicală.”

Profesorul Horațiu Rotar a dus mai departe tradiția familiei, transformând un cabinet stomatologic într-o clinică multidisciplinară de referință, iar profesorul Laura Bălănescu a creat KidMed București din dorința de a oferi copiilor și familiilor lor un spațiu în care actul medical și respectul pentru pacient să meargă mână în mână.

„Antreprenoriatul medical nu a însemnat să mă îndepărtez de profesia de medic, ci să creez un mediu în care atât pacienții, cât și echipa medicală să se simtă în siguranță și respectați”, spune Dr. Laura Bălănescu.

Prin aceste exemple, campania vorbește despre oameni care și-au transformat experiența profesională în proiecte cu impact economic și social. Sunt afaceri care creează locuri de muncă, investesc în tehnologie și contribuie la creșterea accesului la servicii medicale performante.

Soluții dedicate pentru dezvoltarea practicii medicale

În tot acest parcurs, Divizia pentru Medici a Băncii Transilvania oferă soluții adaptate nevoilor specifice ale profesioniștilor din sănătate.

Portofoliul include produse și servicii dedicate persoanelor fizice și juridice, finanțări pentru deschiderea și dezvoltarea cabinetelor, achiziția de echipamente medicale sau participarea la congrese și programe de perfecționare.

Sprijinul este oferit de o echipă formată din 50 de specialiști, inclusiv medici, și prin opt sedii dedicate aflate în principalele orașe universitare din România.