Cine a fost Mihai Vîrdol, pilotul militar care a salvat vieți la Colectiv și în pandemie. A murit după un accident de motocicletă

Militarul era recunoscut pentru profesionalismul său și pentru participarea la unele dintre cele mai dificile misiuni aeriene desfășurate de România în ultimele două decenii, de la evacuările medicale ale victimelor tragediei din Colectiv până la transporturile umanitare și misiunile din perioada pandemiei de COVID-19.

Doliu în Forțele Aeriene Române după moartea pilotului Mihai Vîrdol

Anunțul decesului a fost făcut de Forțele Aeriene Române, care au transmis un mesaj emoționant în memoria camaradului lor.

„Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas bun de la colegul nostru, locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian «Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu». Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene Române.

Dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul colegilor, camarazilor și al tuturor celor care au colaborat cu acesta în numeroasele misiuni desfășurate atât în țară, cât și peste hotare.

A participat la misiunile pentru victimele din Colectiv și la evacuările din timpul pandemiei

Cariera locotenent-comandorului Mihai Vîrdol a fost marcată de participarea la unele dintre cele mai importante operațiuni ale aviației militare române.

În toamna anului 2015, pilotul s-a aflat la manșa aeronavelor militare care au transportat către spitale din Europa victimele incendiului din clubul Colectiv, contribuind la evacuarea răniților către unități medicale specializate din străinătate.

În perioada pandemiei de COVID-19, Mihai Vîrdol a continuat să își îndeplinească misiunea, efectuând zboruri de evacuare medicală și transport pentru pacienții aflați în stare gravă, în cadrul operațiunilor desfășurate de Forțele Aeriene Române.

Activitatea sa profesională a inclus, de asemenea, evacuări medicale, misiuni de stingere a incendiilor, lansări de parașutiști, zboruri de inserție și extracție, precum și participarea la operațiuni militare în Afganistan, Kosovo și Irak.

Pilotul a luat parte și la importante exerciții internaționale, între care European Spartan, Sea Shield, Falcon LEAP, ETAP Tactical Transport și Air Defender, contribuind la consolidarea cooperării dintre România și partenerii aliați.

O pasiune pentru zbor începută încă din copilărie

Dragostea pentru aviație a fost prezentă în viața lui Mihai Vîrdol încă din primii ani ai copilăriei. Inspirat de tatăl său, comandorul Daniel Vîrdol, fost pilot militar și instructor pe aeronave MiG-21 și IAR-99 Șoim, acesta și-a dorit să devină pilot militar încă de la vârsta de cinci ani.

Și-a urmat visul cu perseverență, alegând cariera militară și devenind unul dintre piloții apreciați ai Bazei 90 Transport Aerian, unde colegii îl descriu drept un profesionist desăvârșit și un om pe care te puteai baza în orice situație.

Citește și Presa maghiară: „Bucureștiul a început o cursă acerbă a înarmării. De ce se teme România?”

Mesajul Ministerului Apărării: „Astăzi, cerul României este mai sărac”

Ministerul Apărării Naționale a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe după dispariția pilotului militar.

„Astăzi, cerul României este mai sărac. Ne luăm rămas-bun, cu inimile grele, de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Există oameni care nu lasă urme doar prin ceea ce fac, ci și prin felul în care îi fac pe ceilalți să se simtă. Mihai a fost unul dintre ei. Un militar dedicat, un pilot de excepție, un camarad pe care te puteai baza în orice împrejurare și un om care și-a purtat uniforma cu onoare, modestie și demnitate. Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de toți camarazii care au împărțit cu el cerul, misiunile și aceeași credință în onoare și datorie. Unele zboruri nu se termină niciodată. Ele continuă dincolo de nori, acolo unde doar cei mai buni ajung. Drum lin printre nori, camarade. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Și Armata Română și-a exprimat regretul

Un mesaj de condoleanțe a fost publicat și de Armata Română, instituția evocând atât cariera militară, cât și latura umană a pilotului.

„În spatele uniformei a fost un om. Un fiu, un prieten, un camarad. Un pilot care și-a dedicat viața zborului și misiunii de a-și servi țara. (…) Astăzi, cerul militar românesc este mai sărac”, se arată în mesajul transmis de instituție.

Moartea locotenent-comandorului Mihai Vîrdol reprezintă o pierdere importantă pentru aviația militară românească. Prin misiunile sale de evacuare medicală, intervențiile umanitare și participarea la operațiuni internaționale, pilotul și-a construit o carieră definită de profesionalism, curaj și devotament față de uniforma militară și față de România.