România, printre liderii Europei la transportul fluvial. Ce mărfuri circulă pe Dunăre

În timp ce, la nivelul Uniunii Europene, transportul pe căile navigabile interioare a scăzut în 2025, Dunărea continuă să joace un rol strategic pentru economia românească și pentru coridorul european de transport.

Transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare din Uniunea Europeană a ajuns în 2025 la 118 miliarde de tone-kilometru, în scădere cu 3% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Este încă un semn că sectorul nu și-a revenit complet după anii dificili marcați de secetă, nivelurile scăzute ale apelor și încetinirea economiei europene.

România, în topul statelor unde transportul internațional domină

Deși Germania și Țările de Jos generează aproape trei sferturi din întregul transport fluvial european, România se remarcă prin structura traficului.

Potrivit graficului Eurostat, aproximativ 55% din transportul fluvial din România este reprezentat de transportul internațional, una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană.

În același timp:

aproximativ 20% reprezintă transport național;

aproximativ 25% este trafic de tranzit.

Aceste cifre arată că România este mult mai conectată la fluxurile comerciale europene decât la transportul exclusiv intern.

Poziția este explicată în mare parte de Dunăre, care traversează țara pe peste 1.000 de kilometri și face legătura dintre Europa Centrală și Marea Neagră, dar și de activitatea intensă din Portul Constanța.

Germania și Olanda domină transportul pe ape interioare

La nivel european, liderii incontestabili rămân:

Germania – 42,7 miliarde tone-kilometru;

Țările de Jos – 42,2 miliarde tone-kilometru.

Împreună, cele două state generează aproape 72% din întregul transport fluvial al Uniunii Europene.

Austria conduce clasamentul în ceea ce privește ponderea transportului internațional, cu 74%, urmată de Germania și Belgia.

În schimb, în țări precum Cehia, Polonia sau Franța predomină transportul național, în timp ce Bulgaria, Croația, Slovacia și Luxemburg sunt folosite în principal ca state de tranzit.

Ce transportă cel mai des navele europene

Cele mai transportate mărfuri pe căile navigabile europene sunt:

minereurile metalice – 22,2% din total;

produsele petroliere rafinate și cocsul – 16,2%;

produsele chimice, cauciucul, materialele plastice și combustibilul nuclear – 14,3%.

Comparativ cu 2024, cea mai mare scădere s-a înregistrat la transportul produselor agricole (-19,7%), în timp ce transportul cărbunelui și al petrolului brut a crescut cu peste 21%.

Dunărea rămâne unul dintre cele mai importante culoare logistice ale Europei

Pentru România, cifrele confirmă importanța strategică a Dunării.

În ultimii ani, fluviul a devenit și mai important după izbucnirea războiului din Ucraina, când o parte semnificativă din exporturile ucrainene de cereale au fost redirecționate prin porturile românești și pe sectorul românesc al Dunării.

În paralel, investițiile europene în modernizarea infrastructurii fluviale și dezvoltarea Portului Constanța urmăresc transformarea acestui coridor într-una dintre principalele rute comerciale dintre Europa și regiunea Mării Negre.

Chiar dacă volumul total al transportului fluvial european este în scădere, România rămâne una dintre țările-cheie pentru comerțul pe ape interioare, datorită poziției sale geografice și accesului direct la Dunăre și la Marea Neagră.

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