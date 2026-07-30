Liberalii schimbați de la conducerea filialelor teritoriale au mai dat, în judecată, încă o dată PNL

Războiul din interiorul PNL se acutizează, aripa „Bolojan” alegându-se cu un nou proces în instanță. De data aceasta, reclamanții sunt o parte dintre „puciștii” care au obținut deja suspendarea provizorie a Congresului extraordinar, însă miza este una diferită.

Mai exact, foștii șefi ai filialelor PNL din București, de la Sectoarele 2, 3, 4 și 5, împreună cu fostul președinte al Organizației Județene a PNL din Ialomița, au solicitat magistraților de la Tribunalul București să suspende provizoriu și deciziile prin care au fost înlocuiți de către Ilie Bolojan de la conducerile acestor filiale.

Este vorba despre liberalii cu care actuala conducere a PNL a intrat în conflict, cu o parte dintre ei încă de anul trecut, cu alții de anul acesta, după tentativa eșuată a instalării la Palatul Victoria a Guvernului Veștea: Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Ștefan-Dan Meran și Dragoș Soare. Aceștia contestă hotărârile adoptate, la data de 20 iulie 2026, de către Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal. Acțiunea a fost înregistrată la Tribunalul București, completul de vacanță, în data de 28 iulie. Până la ora închiderii ediției, nu a fost alocat un prim termen de judecată, iar instanța nu stabilise încă un termen de judecată.

Miza – Bucureștiul și Ialomița

Prin hotărârile adoptate la 20 iulie, s-a dispus înlăturarea Monicăi Anisie de la conducerea Organizației PNL Sector 2, a lui Andrei Baciu de la conducerea Organizației PNL Sector 3, a lui Ionuț Stroe de la conducerea Organizației PNL Sector 4 și a lui Dan Meran de la șefia Organizației PNL Sector 5.

De asemenea, au mai fost înlocuiți Dragoș Soare, din funcția de președinte al Organizației Județene a PNL Ialomița, și George Scarlat, din funcția de președinte al Organizației Județene a PNL Galați, George Scarlat nu figurează, în dosarul de la Tribunalul București, pe lista reclamanților.

„Mazilirea” acestor conduceri liberale a fost decisă cu 40 de voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă”, conducerea partidului considerând, astfel, că a fost depășit pragul de două treimi prevăzut de statutul partidului. Înaintea votului, Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PNL că filialele vizate obținuseră, la ultimele scrutinuri, rezultate mult sub media partidului și că organizațiile cu potențial de creștere trebuie evaluate și reorganizate. Oficial, PNL a invocat articolul 74 litera t) din statut și a susținut că schimbările urmăresc îmbunătățirea activității organizațiilor și îndeplinirea obiectivelor politice ale partidului. Conducerea liberală a insistat că procedura și majoritatea folosite pentru adoptarea hotărârilor au respectat regulile statutare.

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Unul dintre reclamanți a fost înlocuit cu un ex-ales SOS România

Așa cum am arătat mai sus, unul dintre liderii înlocuiți și care a dat în judecată partidul este fostul președinte al Organizației Județene a PNL Ialomița, Dragoș Soare. Reamintim că, în această vară, conducerea PNL l-a propus pentru preluarea organizației PNL Ialomița pe senatorul Adrian Peiu, care, până acum două luni, figura ca lider al Grupului PACE - Întâi România din Senat. Acesta a fost membru Pro România, AUR, iar la alegerile parlamentare din anul 2024 s-a ales senator pe listele SOS România. Mai interesant este că Adrian Peiu a declarat, pentru „Cotidianul”, că această propunere făcută de PNL „datează încă de anul trecut” și că el nu a luat o decizie până în acest moment. Mai mult, Adrian Peiu nici măcar nu și-a înștiințat colegii din Grupul PACE că s-a transferat la PNL.

Propunerea de numire a lui Adrian Peiu la conducerea PNL Ialomița a fost confirmată, la acel moment, chiar de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan. Acesta a precizat că „este vorba despre un senator din județul Ialomița. Având în vedere situația filialei Ialomița, colegii au considerat oportun ca dânsul să preia o perioadă de interimat, până când această organizație se va reorganiza. Pe urmă, o să vedem cum vor decurge lucrurile mai departe”.

„Puciștii” au reușit să suspende și Congresul

Acțiunea în instanță formulată de către cei cinci foști președinți de filiale reprezintă o acutizare a războiului juridic declanșat în interiorul PNL, după ce relațiile dintre gruparea reprezentată de Ilie Bolojan și grupul liberalilor care îi contestă conducerea au ajuns la cel mai jos nivel. În PNL s-a înființat Platforma Conservatoare, tocmai ca o contramăsură față de modul în care Bolojan înțelege să conducă PNL.

De altfel, Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe și Dragoș Soare s-au numărat și printre cei 18 liberali care au atacat în instanță și procedura de convocare a Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie, dar și hotărârile adoptate în cadrul acestuia. Din acel grup au mai făcut parte, între alții, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Sorin Cîmpeanu, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Reamintim că, la data 1 iulie, Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârea Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie prin care fusese convocat Congresul PNL. Ulterior, pe 21 iulie, Curtea de Apel București a respins definitiv apelul partidului, astfel încât suspendarea actului de convocare rămâne în vigoare până la soluționarea procesului de fond.

Într-un alt dosar, Tribunalul București a dispus pe 8 iulie și suspendarea provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar, inclusiv a actelor privind alegerea noilor structuri de conducere.

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Vot în Parlament exact invers decât a cerut Bolojan

Iar bătălia dintre liberali nu se dă numai în instanțele de judecată, ci și în Parlamentul României. Convocat în sesiune extraordinară, ieri, Legislativul a adoptat un proiect de act normative – PLX 448/2026, la care PSD a introdus un amendament care vizează deblocarea posturilor din sistemul de sănătate.

În ciuda solicitării venite de la conducerea PNL de a nu vota acest amendament, 14 deputați liberali au făcut-o, totuși. Aceștia sunt parlamentarii Sebastian Burduja, Bogdan Huțucă, Octavian Oprea, Ionuț Andrei Teslariu, Marcel Vela, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Alexandru Popa, Sebastian Rusu, George Scarlat și Ionuț Stroe.

După ședință, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, le-a mulțumit parlamentarilor liberali care au votat amendamentul PSD ce permite deblocarea posturilor din sistemul de sănătate. „Am văzut că aseară (marți seară - n.red.) domnul Bolojan număra iar paturi contabil. Încă nu a înțeles că viața oamenilor nu este un tabel excel. Aici însă vreau să le mulțumesc în mod special celor 14 deputați PNL care au trecut peste ordinul politic cinic al lui Bolojan și au votat acest amendament. Celorlalți le transmit să le fie rușine!”, a transmis Sorin Grindeanu.