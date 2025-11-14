Black Friday la Spring Farma! Zzzumzetul prețurilor mici aduce cadouri și surprize

Sub îndemnul „Zzzumzetul prețurilor mici”, cu referire la simpatica albinuță-mascotă Zzzumzi, Spring FARMA promite o experiență de cumpărături care aduce nu doar reduceri consistente, de până la 70%, ci și cadouri garantate, premii și livrare gratuită - totul gândit cu grijă pentru fiecare persoană interesată de nenumăratele produse vizate de Black Friday.

Black Friday cu prețuri mici, albinuțe de aur, cadouri și livrare gratuită

Campania Black Friday 2025 de la Spring FARMA este o perioadă plină de reduceri, dar și de surprize care nu trebuie ratate. Așa că pregătește-te de un Black Friday altfel, care mizează pe ideea că meriți să fii răsplătit nu doar prin reduceri, ci prin experiențe:

Cumpărăturile de peste 149 de lei intră automat în tragerea la sorți pentru 10 premii speciale;

Tot la cumpărături de peste 149 de lei, comenzile beneficiază de livrare gratuită în easybox pe parcursul lunii noiembrie;

Comenzile făcute în timpul Black Friday primesc cadouri garantate în colete - un gest care transformă experiența de cumpărături online într-un moment plăcut și personal;

La cumpărături de peste 349 de lei, norocoșii pot câștiga una dintre cele trei “Albinuțe de Aur”, un simbol al aprecierii.

O farmacie care a crescut din încredere

Într-un peisaj digital dominat de platforme reci și automatizate, Springfarma.com se distinge printr-o abordare caldă, umană. Este farmacia online devenită populară ca „Spring, Farmacia la Preț Mic”, care a pornit din mediul online și s-a extins cu succes și în offline (locații fizice). Astăzi, numără 16 farmacii în București, una în Craiova și una în Satu Mare, oferind clienților posibilitatea de a combina confortul cumpărăturilor online cu siguranța interacțiunii directe în farmaciile fizice.

Cu peste 2 milioane de comenzi livrate și peste 950.000 de clienți mulțumiți, platforma are un rating de satisfacție de 9,7 din 10 pe Trusted.ro - o dovadă a încrederii câștigate în timp. Iar în spatele acestei performanțe nu se află algoritmi, ci oameni reali.

Procesarea comenzilor este făcută manual, de echipe de operatori dedicați, nu de roboți. Fiecare comandă este verificată, fiecare client este ascultat. Iar acest detaliu aparent mic face diferența într-o industrie în care grija pentru om ar trebui să rămână prioritară.

Sănătatea trebuie să fie accesibilă

Spring FARMA nu se definește doar prin prețuri mici în tot timpul anului, ci și prin mesajul că sănătatea nu trebuie să fie complicată sau scumpă, ci accesibilă tuturor.

Pe springfarma.com, gama de produse acoperă toate nevoile - de la vitamine și suplimente alimentare, la cosmetice dermatologice, produse pentru mamă și copil, tratamente naturiste, produse de igienă etc.

Această diversitate vine însoțită de consiliere și de un serviciu clienți activ, care oferă sprijin prin WhatsApp, telefon sau e-mail, fără termeni medicali complicați, care să creeze confuzie. Astfel, conceptul „suntem alături de tine” devine un mod de lucru, nu doar vorbe în vânt.

Produse pentru piele sănătoasă la prețuri… Black Friday

Printre produsele campaniei de Black Friday din acest an se numără și dermatocosmeticele. Astfel, se vor regăsi și două dintre cele mai apreciate produse de către clienți, dar și recomandate de dermatologi:

Rilastil Xerolact Ulei de Spălare 1L - un produs blând, hidratant, potrivit pentru pielea uscată, sensibilă sau cu tendință atopică. Un ulei care curăță fără a agresa bariera hidrolipidică (film protector la suprafața pielii, format din apă și lipide), fiind ideal pentru adulți, în utilizarea zilnică, dar și de către nou-născuți și copii, pentru că nu irită ochii;

Rilastil Acnestil Gel de Curățare 200 ml - creat special pentru tenul cu tendință acneică, formula sa delicată îndepărtează impuritățile și excesul de sebum, fără a usca pielea, contribuind la menținerea unui aspect curat și echilibrat. Este indicată utilizarea zilnică, inclusiv pentru pielea sensibilă.

Mai mult decât reduceri: grija pentru fiecare

Ceea ce face o farmacie online diferită nu este doar prețul, ci atitudinea: o farmacie care reamintește importanța încrederii, empatiei și a atenției pentru detalii. De la procesarea atentă a comenzilor, până la comunicarea transparentă și rapidă, farmacia online Springfarma.com cultivă un sentiment de siguranță care se extinde și în spațiile sale fizice (offline). Clienții știu că pot găsi produse verificate, sfaturi și servicii livrate prompt, fără complicații.